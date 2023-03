Apple: contesa per la produzione del modem 5G

Nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardo il modem 5G proprietario di Apple a cui l’azienda starebbe lavorando da tempo, ma che a causa di problematiche varie sarebbe stato rimandato. In base a quanto emerso, dunque, i fornitori starebbero facendo a gara per ricevere gli ordini del chip.

Apple: assemblaggio del modem 5G conteso tra ASE Technology e Amkor Technology

A rendere nota la cosa è stata la redazione del DigiTimes, spiegando che il modem 5G di Apple verrà realizzato da TSMC, ma che le fasi di assemblaggio sarebbero attualmente contese tra ASE Technology e Amkor Technology, altri due grandi fornitori di Apple con sede a Taiwan.

La competizione tra le aziende in questione sarebbe la dimostrazione di quanto il chip sia strategico per il futuro di Apple e dell’hi-tech in generale, specie in virtù degli enormi volumi produttivi di iPhone delle future generazioni.

Da tenere presente che sia ASE che Amkor Technology hanno collaborato strettamente alla lavorazione dei modem Snapdragon degli ultimi anni, il che non solo ne conferma l’esperienza nel settore, ma suggerirebbe pure che tra l’architettura 5G di Qualcomm e quella di Apple potrebbero non esserci molte differenze, o almeno molte meno del previsto.

Ma quale sarà il primo smartphone Apple a fare sfoggio del modem proprietario dell’azienda? Non vi è ancora alcuna certezza al riguardo, sia ben chiaro, ma in teoria dovrebbe trattarsi dell’iPhone SE 4 che giungerà sul mercato nel 2024. A partire dal modello di “melafonino” in questione, il chip dovrebbe poi venire implementato sugli altri smartphone dell’azienda, quindi su iPhone 16 e successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.