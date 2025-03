Apple corregge falla di WebKit sfruttata per attacco mirato

Apple ha dovuto rimboccarsi le maniche e correre ai ripari. Il motivo? Un bug subdolo e potenzialmente devastante, sfruttato in un attacco sofisticatissimo “contro individui specifici“. La falla si annidava in WebKit, il motore del browser che fa girare Safari e altre app.

Apple risolve vulnerabilità usata in attacco mirato

La falla permetteva agli hacker di evadere dalla sandbox protettiva di WebKit usando contenuti web creati ad arte. In parole povere, potevano accedere a dati che in teoria dovevano restare off-limits. Apple non ha perso tempo e ha rilasciato una patch per mettere al sicuro l’ecosistema della mela: Mac, iPhone, iPad, Safari e persino il visore Vision Pro.

Ma chi erano i bersagli di questo attacco così sofisticato? E chi c’era dietro? Non è dato saperlo. Apple ha la bocca cucita e non ha risposto alle richieste di commento. L’unica certezza è che l’attacco ha colpito dispositivi con software precedenti a iOS 17.2.

Apple nel mirino degli hacker, solo coincidenze?

Curiosamente, non è la prima volta che Apple usa l’espressione “attacco estremamente sofisticato contro individui mirati specifici“. Era successo anche a febbraio per un altro bug. Coincidenza o legame oscuro tra i due episodi? Al momento non ci sono prove di una connessione, ma gli esperti tengono le antenne dritte.

Anche i colossi tech come Apple non sono immuni da falle e attacchi. E quando si parla di “attacchi contro individui specifici e mirati”, c’è da scommettere che dietro ci siano hacker altamente qualificati, spesso con risorse significative e obiettivi ben definiti, con obiettivi ben precisi.