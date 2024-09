Apple: custodie FineWoven per iPhone fuori produzione?

A quanto pare, Apple avrebbe scelto di mandare fuori produzione la linea delle tanto criticate custodie FineWoven per i suoi smartphone. In occasione dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone 16 tenutosi ieri, infatti, l’azienda non ha rinnovato la gamma.

Apple non ha rinnovato la gamma delle custodie FineWoven per iPhone

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, le custodie FineWoven sono state lanciate lo scorso anno in occasione dell’avvento degli iPhone 15, come alternativa maggiormente ecosostenibile alle custodie in pelle. Purtroppo, però, il feedback dei clienti non si è rivelato particolarmente positivo, a causa della facilità con cui queste si sono mostrate essere soggette a segni e graffi sul retro e sui bordi laterali.

Probabilmente in virtù di ciò, Apple non ha quindi presentato una nuova linea di custodie alternativa. Per iPhone 16, infatti, le uniche custodie ufficiali disponibili sono quelle in silicone e quelle trasparenti. Di conseguenza, non solo l’anno scorso è scomparsa la linea in pelle ma quest’anno è andata via anche la sua sostituta.

Per il Wallet MagSafe FineWoven, invece, la sorte è stata differente: non è stato dismesso, visto e considerato che il colosso di Cupertino ne ha aggiornato le colorazioni proprio in occasione della presentazione della nuova gamma di smartphone.

Per il resto, sullo store di Apple sono solo pochi altri i prodotti FineWoven di disponibili: portachiavi per AirTag e cinturini per Apple Watch. Resta da capire se la produzione continuerà solo per questi accessori o se è soltanto questione di tempo prima che spariscano anch’essi dalla scena.