Apple dice addio a un altro storico senior designer

Apple deve dire dire addio a Duncan Kerr, un altro senior industrial designer storico parte del team che era capitanato da Jony Ive e di cui, ormai, non resta praticamente più traccia.

Apple: anche Duncan Kerr abbandona l’azienda

Duncan Kerr lavorava per Apple dal 1999. Non è chiaro perché se ne sia andato né quali siano i suoi programmi per il futuro, ma è stato particolarmente importante per l’azienda, in quanto responsabile del design di svariate generazioni di iPhone, iPad e Mac.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, Jony Ive ha abbandonato Apple nel 2019, presumibilmente per divergenze in fatto di design con Tim Cook. Jony Ive ha poi fondato LoveFrom, una propria società di design che collabora con vari brand per progetti selezionati.

A partire da quel momento, il team di designer che Jony Ive aveva assemblato nel corso del tempo in Apple è andato poco alla volta a disintegrarsi. Ad aver abbandonato la “mela morsicata” sono stati infatti Bart Andre a febbraio scorso e ancor prima Jody Akana, Anthony Ashcroft, Jeremy Bataillou e Joe Tan (che si è unito al team di Ive in LoveFrom), oltre che Eugene Whang e Andrea Williams. Secondo le indiscrezioni raccolte, c’è un po’ di malcontento o insoddisfazione in relazione alla nuova direzione presa dall’azienda e alla nuova dirigenza.

