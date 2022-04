Apple: un doppio caricatore USB-C da 35W sarebbe in arrivo

Un doppio caricatore USB-C da 35W potrebbe essere uno dei nuovi accessori in arrivo da Apple nei prossimi mesi. A suggerirlo è l’azienda stessa che ha pubblicato, forse per errore, un documento di supporto sul sito web ufficiale che ne ha di fatto rivelato l’esistenza.

Non è chiaro per il momento quando l’alimentatore sarà effettivamente disponibile sul mercato, o se lo sarà mai, ma il documento, subito rimosso, era molto specifico riguardo il suo funzionamento.

Apple: il doppio caricatore USB-C da 35W per ricaricare insieme iPhone e Watch?

Il file conferma sostanzialmente infatti l’esistenza di questo presunto caricatore Apple con doppia porta USB-C da 35W che arriverebbe sul mercato senza cavo incluso nella confezione. Sarebbe il primo dual charger nella storia del colosso di Cupertino e con i 35W di potenza si garantirebbe la ricarica contemporanea di più iPhone o comunque di due dispositivi diversi marchiati dalla mela morsicata.

iPhone 13 Pro Max, come ricorda 9to5mac.com che ha scoperto l’esistenza del documento, si ricarica velocemente con una potenza massima fino a 27W. Con il doppio caricatore USB-C si potrebbero dunque mantenere le stesse prestazioni ricaricando allo stesso momento anche un Apple Watch, per cui “basta” una potenza di 5W.

Secondo il documento, pare inoltre che l’accessorio supporti anche la tecnologia USB-C Power Delivery:

Ingresso: 100-240V/1.0A

Uscita (USB PD) 1 o 2:5 V CC/3 A o 9 V CC/3 A o 15 V CC/2,33 A o 20 V CC/1,75 A

Come detto, non è chiaro per il momento quando e se Apple abbia davvero intenzione di lanciare un accessorio del genere. Di certo, non è la prima volta che se ne parla e andrebbe ad arricchire l’offerta di Cupertino circa gli oggetti di supporto ai suoi dispositivi.

Digitimes, nel 2021, ha riferito che Apple starebbe sviluppando nuovi caricabatterie su tecnologia GaN e connettività USB-C. Una soluzione che si allineerebbe a quanto fatto da diversi produttori, poiché permette di semplificare e rendere più versatile la gamma di prodotti per la ricarica, oltre a ridurne le dimensioni.