Apple è il marchio di maggiore valore al mondo

Stando alle informazioni fornite nelle scorse ore dalla società di market intelligence Kantar con il suo Kantar Brandz 2022, per il 2022 ormai inoltrato, Apple si prende a pieno titolo lo scettro di marchio avente il maggiore valore al mondo, continuando a crescere a un ritmo che soltanto pochissime aziende sono capaci di sostenere.

Apple: prima in classifica nel report Kantar Brandz 2022

Per la precisione, con un incremento del 55% del valore del marchio, Apple è salita di una posizione in confronto al precedente anno, andandosi quindi a collocare al primo posto nella classifica dei marchi stilata da Kantar per la prima volta dal 2015. Con un valore totale di 947 miliardi di dollari, il marchio del gruppo di Cupertino è ora il leader globale e il merito è da attribuire principalmente alla forza nelle sue offerte hardware, ai software e ai servizi.

Kantar ha inoltre sottolineato che quest’anno Apple è stata un esempio di due tendenze: lusso e tecnologia. Bisogna altresì considerare che il valore dei migliori marchi nel settore del lusso e della tecnologia di consumo è aumentato rispettivamente del 45% e del 46%, stabilendo per il 2022 il punteggio più alto per la crescita della categoria.

Apple a parte, tra i dati del report si fa notare anche il 79% di crescita del valore del marchio Google, ma pure il fatto che Amazon abbia perso di valore rispetto al 2019, anno in cui era l’azienda capitanata da Jeff Bezos a detenere il primato.

Di seguito, la top 10 dei marchi con maggiore valore al mondo e le relative cifre e percentuali.