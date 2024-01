Apple EarPods anche su iPhone 15 con il connettore USB C (Amazon)

Se non sei amante degli auricolari Bluetooth o non senti l’esigenza di spendere una cifra per un prodotto del genere, torna alle origine con le straordinarie Apple EarPods. Ora anche con connettore USB C così le connetti al tuo iPhone di ultima generazione ed hai tutto in regola.

Il ribasso su Amazon, al momento, non è elevatissimo ma ti strizza comunque l’occhio. Se sei interessato, collegati al volo per acquistarle e farle tue a soli 17,96€ con un click veloce.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apple EarPods per avere tutto a portata di orecchie senza complicazione

Un paio di cuffie ci vogliono sempre. Sta a te scegliere che tipologia preferisci ma se cerchi un paio con il cavo allora porta a casa le straordinarie Apple EarPods e fai centro. Queste sono con connettore USB C quindi presta attenzione: sono compatibili con iPhone 15 e prodotti che montano questo genere di porta.

Ma venendo al dunque: non cambia nulla, sono loro e sono straordinarie. Design semi in ear perfette se non sei fai delle punte in silicone, stabili e con suono pieno. Sul cavo trovi non solo il telecomando ma anche il microfono così puoi parlare al telefono, registrare TikTok e registrare tutte le note vocali che vuoi.

Un piccolo vantaggio nel mondo delle wearable? Naturalmente non si scaricano mai per poterle usare letteralmente all’infinito.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti le tue Apple EarPods a soli 17,96€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni non sono un problema, se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le ricevi a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.