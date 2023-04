Apple: ecco il report annuale sui progressi ambientali

In occasione della Giornata della Terra 2023 che si celebra il 22 aprile prossimo in tutto il mondo, Apple ha annunciato i progressi compiuti sino ad ora per raggiungere il suo obiettivo di rendere ogni suo prodotto carbon neutral entro il 2030.

Apple: evitate più di 28 milioni di tonnellate di carbonio

Nella nota rilasciata dall’azienda si legge che lo scorso anno gli sforzi ambientali di Apple hanno evitato più di 28 milioni di tonnellate di carbonio, con la costruzione di prodotti con materiali riciclati e a basse emissioni di carbonio e all’espansione delle energie rinnovabili lungo la catena di fornitura globale.

Andando più nello specifico, più di 250 fornitori, i quali costituiscono circa l’85% della spesa produttiva di Apple, si sono impegnati a utilizzare energia rinnovabile. Lo scorso anno erano 213.

Apple ha altresì stretto nuove partnership per soluzioni climatiche innovative e comunità coinvolgenti. È stato pure annunciato un nuovo framework per condividere i risultati degli sforzi fatti in ambito ambientale.

Inoltre, sono stati pubblicati i rapporti aggiornati sull’impatto ambientale di alcuni prodotto della “mela morsicata”, tra cui l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPad (decima generazione), il MacBook Air con chip M2 e l’Apple Watch Series 8. Per ciascuno di questi prodotti, sono state condotte una serie di analisi dettagliate per determinare la percentuale di produzione alimentata da fonti energetiche pulite e per capire in che maniera l’uso di materiali riciclati, come ad esempio lo saranno pure le batterie con cobalto, sta riducendo l’impatto climatico di ciascun dispositivo.

Da tenere presente che il colosso di Cupertino offre ai propri clienti vari modi per permettere loro di ridurre l’impatto sul pianeta, come ad esempio programma di permuta e riciclaggio gratuito dei vecchi device che consente di evitare che i rifiuti elettronici finiscano in discarica e di salvare i materiali preziosi.

