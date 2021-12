Apple: ecco l'app per trovare AirTag con Android

Buone, anzi ottime notizie per gli utenti Android che utilizzano AirTag e per tutti quelli che, di contro, non nutrono particolare simpatia verso di essi per quanto concerne il discorso privacy: da pochissimo Apple ha infatti reso disponibile una nuova app per il sistema operativo mobile di Google, denominata Tracker Detect, che consente di rilevare la presenza di eventuali smart tracker dell'azienda della “mela morsicata” e di altri che utilizzano la rete Find My della stessa.

Grazie a quest'app, dunque, gli utenti Android possono rilevare i tracker che viaggiano con loro senza saperlo e si augura che anche le altre aziende che producono dispositivi di questo genere rilascino soluzioni analoghe per evitare abusi, il che può essere indubbiamente utile pure per sventare situazioni quale quella dei furti d'auto di cui tanto si è discusso nei giorni scorsi.

Tracker Detect: l'app di Apple per Android per rilevare AirTag

Su iPhone e iPad, la feature in questione, molto attesa dagli utenti Apple, è stata inglobata direttamente in iOS/iPadOS 15.2. Trattandosi di una funzionalità di particolare rilievo, Apple ha deciso di renderla disponibile anche per coloro che si servono di Android, così che tutti possano essere in grado di proteggere al meglio la propria privacy.

Considerando il fatto che Apple non è solita portare funzionalità legate strettamente a iOS/iPadOS o comunque ai suoi dispositivi in generale su Android, si tratta senza dubbio alcuno di una notizia rilevante.

Il funzionamento dell'app è abbastanza elementare. Basta aprirla, premere sul tasto per avviare la scansione e, qualora dovesse essere trovato un AirTag nelle vicinanze, questo verrà mostrato nella scheda dedicata ai risultati della ricerca, con la possibilità di farlo suonare, in modo tale da poterlo trovare con più facilità. L'app consente pure di accedere al numero di serie del device, fondamentale in quanto qualora contrassegnato come smarrito permette di risalire alle informazioni necessarie per contattare il proprietario.

Tracker Detect è totalmente gratis e si può scaricare direttamente dal Play Store. Da notare che per poter sfruttare l'app è indispensabile avere un dispositivo aggiornato ad Android 9 o una versione successiva.