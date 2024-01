Apple: ecco quanti oggetti sono tracciabili con Dov'è

Apple ha recentemente provveduto ad aggiornare il numero esatto di oggetti che sono tracciabili tramite l’app Dov’è. In base a quanto dichiarato, ora è possibile aggiungere fino a 32 elementi rispetto al limite precedente di 16.

Apple: massimo 32 oggetti nell’app Dov’è

Apple ha rivelato queste informazioni in un documento di supporto aggiornato nelle scorse ore che recita quanto segue (che riportiamo in forma tradotta, in quanto al momento la pagina di supporto in Italiano ancora non è stata aggiornata): Puoi aggiungere fino a 32 elementi in Dov’è. Oltre ad AirTag e agli accessori di rete Dov’è di terze parti nella scheda Elementi, AirPods Max conta come un elemento, AirPods e AirPods Pro (1a generazione) contano come due elementi e AirPods Pro (2a generazione) conta come tre elementi.

A dirla tutta, Apple ha aumentato il limite dei dispositivi già a partire da iOS 16 e iPadOS 16, ma sino a questo momento la modifica non era stata ancora confermata in via ufficiale dall’azienda, motivo per cui l’informazione non era nota ai più. Ad ogni modo, si tratta di un aggiornamento

Più specificamente, gli elementi che possono essere aggiunti all’app Dov’è comprendono AirTag, portafogli MagSafe di più recente produzione, cuffie Beats selezionate, accessori di terze parti che implementano il supporto Dov’è e altro ancora.

Una volta aggiunti gli elementi di proprio interesse all’app, gli utenti possono tracciarne la posizione su una mappa, in modo tale da poterli recuperare in caso di smarrimento o comunque qualora non riuscissero ad identificarli al primo colpo pur trovandosi nelle loro vicinanze.