Apple permette di esportare le playlist su YouTube Music

Apple ha recentemente annunciato un aggiornamento al suo documento di supporto ufficiale, rivelando una nuova funzione che consente agli utenti di esportare le playlist di Apple Music su YouTube Music. Questa novità offre agli abbonati di Apple Music e iTunes Match la possibilità di trasferire facilmente le loro playlist preferite su un’altra piattaforma di streaming musicale.

Apple Music introduce la funzione di esportazione delle playlist su YouTube Music

Per avviare l’esportazione delle playlist, gli utenti devono andare sulla pagina Dati e privacy di Apple, selezionare l’opzione appropriata e seguire le istruzioni sullo schermo. Il processo è semplice e richiede solitamente pochi minuti per essere completato. Tuttavia, è importante notare che non è possibile esportare playlist non create personalmente o di cui non si è proprietari, anche se presenti nella libreria di Apple Music. Inoltre, i brani esclusivi di Apple Music non appariranno nella libreria di YouTube Music dopo il trasferimento.

Spotify, il grande assente…

Nonostante Spotify sia più popolare di YouTube Music, Apple non ha incluso la possibilità di esportare le playlist su questa piattaforma. Le ragioni di questa scelta non sono chiare, ma si può ipotizzare che siano riconducibili al rapporto teso tra le due aziende. Una volta completata l’esportazione, gli utenti riceveranno un’e-mail di conferma da parte di Apple e la playlist importata apparirà nella scheda Libreria musicale di YouTube. È importante sottolineare che eventuali aggiornamenti apportati alla playlist dopo il trasferimento non verranno sincronizzati automaticamente su YouTube Music.

Novità in arrivo per Apple

Mentre gli utenti di Apple Music possono ora godere della nuova funzione di esportazione delle playlist, l’azienda si sta preparando per il lancio dell’evento Glowtime previsto per il 9 settembre. Durante questo keynote, Apple annuncerà la serie iPhone 16, che per la prima volta verrà prodotta in India.

Oltre all’iPhone 16, verranno presentati anche l’Apple Watch Series 10 e i nuovi Apple AirPods, con una data di uscita prevista per il 20 settembre.