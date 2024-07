YouTube Music lancia il riconoscimento dei brani come Shazam

YouTube è al lavoro per integrare nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che rendano più semplice e intuitiva la ricerca e la scoperta di musica sulla piattaforma.

Dopo aver lanciato una nuova funzione per YouTube Music, che permette agli utenti di generare stazioni radio personalizzate con l’AI, ora arriva un nuovo strumento simile a Shazam (e alla funzione Hum to Search di Google) che aiuta gli utenti a scoprire il nome di una canzone semplicemente canticchiandola o riproducendo parti di essa.

In particolare, grazie a questa funzione, gli utenti potranno trovare la loro canzone preferita all’interno dell’immenso catalogo musicale della piattaforma, che conta 100 milioni di brani ufficiali, semplicemente riproducendo o canticchiando una breve parte del brano.

Cercare una canzone specifica cantando, canticchiando o riproducendola ad alta voce

Secondo quanto riportato da 9To5Google, alcuni utenti hanno già avuto l’opportunità di sfruttare questa funzione a maggio, ancora prima della sua implementazione ufficiale. Una volta disponibile, l’utente dovrà toccare il pulsante a forma di lente d’ingrandimento situato nell’angolo in alto a destra di YouTube Music. Questo li condurrà al pulsante della forma d’onda, che appare accanto al pulsante del microfono.

Come cercare una canzone su YouTube Music

Toccando il pulsante della forma d’onda, si aprirà una pagina a schermo intero con il titolo “Riproduci, canta o canticchia una canzone“. Basterà toccare il pulsante in basso e riprodurre, cantare o canticchiare una canzone per trovarla. La pagina dei risultati mostrerà la copertina, il nome della canzone, l’artista, l’album, l’anno e lo stato di download. Saranno inoltre presenti pulsanti per riprodurre o salvare nella libreria. La funzione di ricerca sonora di YouTube Music è già disponibile per Android e iOS.

La nuova funzione “Mark as Played” per i podcast

Oltre alla ricerca sonora, YouTube Music sta finalmente aggiungendo la funzione “Mark as Played” o “Mark as Not Played” per i podcast. Quando un utente apre il menu di overflow per un episodio di podcast, viene visualizzato “Segna come riprodotto” o “Segna come non riprodotto”. Un messaggio di conferma, “Episode marked as played” (Episodio contrassegnato come riprodotto), conferma l’azione.

Google aveva iniziato a testare questa funzione a dicembre 2023 e aveva dichiarato che avrebbe iniziato a distribuirla entro tre mesi. Tuttavia, ci sono voluti sette mesi per implementare la funzione su YouTube Music. Secondo quanto riportato, la funzione “Segna come riprodotto” di YouTube Music per i podcast è in fase di rilascio per Android, iOS e web.