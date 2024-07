YouTube Music: creare stazioni radio personalizzate con prompt AI

Dopo “Ask for Music” per trovare musica tramite comandi vocali, Google sembra essere al lavoro su una nuova funzione sperimentale per YouTube Music, che permetterà agli utenti di generare stazioni radio personalizzate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Questa funzionalità è stata individuata da un utente di Reddit, kater_pro, e al momento sembra essere disponibile solo per un gruppo limitato di utenti.

YouTube Music testa radio generate da AI con prompt personalizzati

Quando la funzione sarà attiva, gli utenti di YouTube Music troveranno una nuova scheda denominata “Ask for music any way you like” direttamente nel feed della Home. Questa scheda, di colore viola/rosa, ricorda quella già presente “Crea una radio: Il tuo music tuner“, che all’inizio di quest’anno ha ottenuto una scorciatoia dedicata nella scheda Libreria > Nuovo FAB.

Toccando la scheda “Ask for music any way you like“, si apre un’interfaccia utente a tutta pagina basata sulla chat, con un badge “Experiment” nell’angolo in alto a destra. In basso, un campo vuoto permette di inserire il prompt, ovvero la richiesta testuale, sia a voce che utilizzando la tastiera del dispositivo. YouTube Music avverte gli utenti che le risposte generate dall’AI sono sperimentali e che la qualità e l’accuratezza possono variare, invitando a non inserire informazioni riservate o personali.

Suggerimenti di prompt per ispirare la creatività

Sopra il campo per l’inserimento del prompt, la schermata mostra un carosello a doppia riga di prompt suggeriti, che spaziano da ritornelli orecchiabili a colonne sonore epiche, passando per canzoni pop e altro ancora. È presente anche un prompt “Surprise me!” che presumibilmente genererà automaticamente una stazione radio.

Generazione di stazioni radio personalizzate

Una volta inserito il prompt, YouTube Music genererà una stazione radio personalizzata, utilizzando la scheda della playlist esistente per mostrare il risultato. Il nome della richiesta viene utilizzato come nome della stazione, accompagnato dall’etichetta “Creata per te” e da una descrizione generata dall’AI.

Ad esempio, per il prompt “Queer Hip Hop Beats”, YouTube Music ha generato una stazione intitolata “Rime e flussi dal cuore, una celebrazione dell’orgoglio queer nell’arte dell’hip hop”. I primi tre brani della playlist sono elencati, con i pulsanti per la riproduzione/pausa, il salvataggio nella libreria e un menu overflow.