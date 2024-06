Ask for Music su YouTube: la ricerca musicale con i comandi vocali

Google sembra essere al lavoro per portare una nuova ed entusiasmante funzione basata sull’intelligenza artificiale su YouTube Music. Nonostante recentemente sia stato riferito che i Pixel Tablet riceveranno una propria estensione di YouTube Music, l’app stessa è rimasta per lo più priva di funzionalità AI, ad eccezione della generazione delle copertine delle playlist tramite AI. Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare presto.

Indizi di Ask for music dall’APK Teardown

Un’analisi approfondita dell’APK (Android Application Package) può aiutare a prevedere le funzionalità che potrebbero essere introdotte in futuro in un servizio, basandosi sul codice in fase di sviluppo. Nell’app YouTube Music per Android (versione 7.06.53), sono stati trovati riferimenti a una nuova funzione chiamata “Ask for music“.

Sebbene non sia certo che questo sia il nome ufficiale, il codice fornisce una buona idea di cosa potrebbe fare questa funzionalità. Alcuni frammenti di codice, infatti, suggeriscono che la nuova funzione potrebbe sostituire l’attuale ricerca vocale (accessibile tramite l’icona del microfono).

CODE

<string name="ask_for_music_prompt">Ask for music</string> <string name="ask_music_submit_button">Submit</string> <string name="ai_feature_input_disclaimer">AI-generated responses are experimental. Quality and accuracy

Cosa farà Ask for music su YouTube

YouTube Music consente già di cercare musica con i comandi vocali, ma l’esclusione di responsabilità per la natura sperimentale delle risposte generate dall’AI potrebbe suggerire un’opzione di ricerca più colloquiale. Ciò potrebbe potenzialmente consentire agli utenti di cercare musica in linguaggio naturale, ad esempio descrivendo video musicali o chiedendo canzoni simili a [artista/nome della canzone], ecc.

Questo approccio sarebbe in linea con la più ampia spinta di Google verso l’integrazione dell’AI e dell’elaborazione del linguaggio naturale nei suoi prodotti e servizi. Naturalmente, queste sono solo speculazioni e sarà necessario attendere per vedere come questa funzione verrà effettivamente implementata in YouTube Music.

Animazione di avvio

Un’altra scoperta interessante emersa dall’analisi dell’APK è che YouTube Music potrebbe presto ricevere un’animazione di avvio dell’app simile a quella di YouTube, e come riferito da Android Authority, che potrebbe essere piuttosto elegante.

Quando arriverà Ask for music?

Non è chiaro quando questi aggiornamenti potrebbero essere effettivamente resi disponibili nell’app per l’utente finale. È probabile che ciò avvenga nelle prossime settimane o mesi.