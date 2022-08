Apple estende il Self Service Repair ai MacBook

Apple ha annunciato che il Self Service Repair sarà disponibile anche per i MacBook con chip M1 a partire da domani. Gli utenti statunitensi potranno effettuare riparazioni fai da te, utilizzando manuali, strumenti e parti di ricambio originali disponibili sullo store dedicato. Il servizio sarà accessibile in Europa entro fine anno.

Self Service Repair per MacBook Air e Pro

Il Self Service Repair è stato annunciato a novembre 2021. Da fine aprile è possibile acquistare le parti di ricambio per iPhone 12 e 13. Ovviamente è necessaria una certa esperienza per evitare danni irreparabili. La maggioranza degli utenti dovrebbe rivolgersi ad un centro di assistenza certificato.

Il servizio sarà disponibile da domani anche per i MacBook Air e MacBook Pro con processore Apple M1. Sullo store si potranno acquistare diverse parti di ricambio, tra cui schermo, trackpad, batteria, modulo Touch ID, altoparlanti e scheda madre. Gli utenti potranno inviare i pezzi sostituiti e ottenere un credito. Tenendo conto dello “sconto”, i prezzi variano dai 5 dollari per cinque viti ai 580 dollari per la scheda madre (che costerebbe quasi il triplo).

Apple permette di noleggiare il kit per le riparazioni a 49 dollari. L’utente può utilizzarlo per una settimana. Fortunatamente le dimensioni del kit sono inferiori a quello per gli iPhone (due valigie pesanti quasi 36 Kg). Il Self Service Repair verrà esteso ad altri paesi a partire dall’Europa e ad altri modelli di Mac entro fine anno.

