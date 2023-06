Il pomo della discordia: Apple contro Fruit-Union Suisse

Cos’hanno in comune il colosso del settore hi-tech, Apple, e la società svizzera Fruit-Union Suisse? Entrambe hanno scelto una mela per rappresentarsi, per il proprio logo. E ora, il gruppo di Cupertino punta il dito contro l’azienda europea, attiva da oltre un secolo nell’ambito del commercio della frutta, rappresentandone i produttori e i commercianti del territorio.

Apple fa causa a Fruit-Union Suisse per il logo

Non si tratta certo della prima volta che il produttore di iPhone, iPad e Mac trascina in una causa legale altre realtà con l’obiettivo di tutelare immagine e proprietà intellettuali. In questo caso, però, un paio di fattori potrebbero far sì che il procedimento si risolva in un nulla di fatto. Anzitutto, la somiglianza soltanto vaga: da una parte la celebre mela morsicata, dall’altra invece una mela di colore rosso con la croce bianca che richiama subito alla mente la bandiera del paese di appartenenza. Poi, la tempistica: FUS esiste da ben 111 anni.

Apple potrebbe però contare sul fatto che, il Swiss Institute of Intellectual Property, lo scorso anno abbia parzialmente approvato la sua richiesta per ottenere il controllo su un marchio che riproduce una mela Granny Smith. Nel pronunciarsi, l’istituto ha comunque specificato che l’immagine del frutto è di pubblico dominio, dunque liberamente utilizzabile da tutti. Azioni simili sono state tentate dal gruppo di Cupertino in altri paesi come Giappone, Turchia, Israele e Armenia.

Stando al report di Wired, che ha portato alla luce la questione, potrebbero trascorrere mesi, se non addirittura diversi anni, prima di giungere a una sentenza definitiva. Chiudiamo riportando di seguito, in forma tradotta, la dichiarazione attribuita Jimmy Mariéthoz, direttore di Fruit-Union Suisse, che così esprime le proprie perplessità e i propri timori per la causa legale che lo porrebbe di fronte a un vero e proprio colosso. Le ripercussioni sarebbero importanti.