Apple ha brevettato una tastiera con mouse estraibile

Per i MacBook del futuro, Apple potrebbe riuscire a rendere disponibile una speciale tastiera che dispone di un tasto rimovibile progettato per essere adoperato come mouse di precisione.

Apple: un mouse di precisione a portata di tastiera

Per il momento non si tratta di un progetto completo, ma di un ulteriore brevetto da poco rinvenuto, intitolato “Deployable Key Mouse”, il quale è stato depositato nel 2021 ed è stato concesso nelle scorse ore dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

Andando più in dettaglio, il brevetto prevede una tastiera con sistema a forbice per MacBook, apparentemente convenzionale, ma in realtà dotata di un tasto nascosto che si può rimuovere. Questo tasto è progettato per venire adoperato come dispositivo di puntamento e dispone di un sensore di posizione. Apple descrive il sistema come un “input del puntatore comodo, portatile e preciso per un sistema di input del computer”.

Nel brevetto viene indicata l’esecuzione di alcune specifiche attività, come la progettazione grafica, la modellazione assistita su computer e la modifica di documenti grandi e complessi. Nel brevetto, l’azienda della “mela morsicata” riconosce che portare un mouse separato con il MacBook può essere oneroso e può essere “ridondante quando il computer ha già dispositivi di puntamento integrati”.

Apple delinea altresì vari sistemi meccanici per facilitare l’uso del tasto rimovibile, incluso far scorrere una singola o una serie di tasti fuori dall’alloggiamento verticalmente, nonché far scorrere un tasto dal lato della macchina orizzontalmente.

Ovviamente occorre tenere presente che trattandosi di un brevetto non è dato sapere se e quando effettivamente la soluzione descritta verrà effettivamente lanciata sul mercato, ma indubbiamente si tratta di un’idea molto interessante.