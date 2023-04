Apple ha lanciato il conto risparmio Savings

Dopo l’introduzione avvenuta tre anni addietro della carta di credito della “mela morsicata” – disponibile negli Stati Uniti, ma mai pervenuta in Europa – la collaborazione tra Apple e Goldman Sachs prosegue con il lancio di Apple Savings, ovvero una sorta di conto di deposito che propone un tasso d’interesse annuo del 4,15%.

Apple Savings: si configura e si gestisce da Wallet

Si può configurare e gestire direttamente dall’app Wallet e non sono previste tasse, non vi è un deposito minimo e non ci sono vincoli. È piuttosto immediato nel funzionamento ed è proprio per questo alla portata di chiunque. Inoltre, si può far confluire in esso le ricompense Daily Cash che Apple Card garantisce dal lancio.

Una volta eseguita la configurazione iniziale del servizio, i Daily Cash finiscono automaticamente su Savings, ma è possibile decidere in qualsiasi momento di cambiarne la destinazione e si può pure trasferire del denaro su Savings dal proprio conto corrente o dal bilancio di Apple Cash.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Wallet, in merito al nuovo servizio.

Savings aiuta i nostri utenti a estrarre maggior valore da Daily Cash, il maggior vantaggio per chi possiede una Apple Card, fornendo loro un modo semplice per risparmiare denaro ogni giorno. Il nostro obiettivo è creare strumenti che aiutino gli utenti ad avere una vita finanziaria più sana e l’integrazione di Savings in Apple Card consente loro di spendere, inviare e risparmiare Daily Cash direttamente e senza problemi, tutto da un unico posto.

Va tuttavia tenuto presente che purtroppo l’espansione geografica dei servizi finanziari del colosso di Cupertino procede in maniera decisamente più lenta rispetto alle novità relative a computer, dispositivi e software, soprattutto per quel che riguarda le regolamentazioni e gli accordi indispensabili per operare nelle varie nazioni.