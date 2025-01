Apple ha perso terreno nel mercato smartphone

Per Apple le cose non vanno propriamente a gonfie vele nel mercato smartphone. Infatti, in base a quelli che sono i più recenti dati forniti da Counterpoint Research, la quota globale degli iPhone è diminuita al 18% nel 2024, risultano in calo rispetto al 19% dell’anno precedente, mentre i produttori cinesi hanno ampliato la loro predominanza.

Apple: quota globale degli iPhone in diminuzione

Andando più in dettaglio, Apple ha visto un calo del 2% delle vendite anno su anno, nonostante il mercato smartphone in generale abbia visto una crescita del 4%, poiché marchi cinesi come ad esempio Xiaomi hanno mostrato una notevole crescita del 12% durante lo stesso periodo.

Inoltre, l’assenza di Apple Intelligence, in particolare in Cina, sembra aver avuto un impatto sulle vendite di iPhone 16. “La serie iPhone 16 di Apple ha accolto una risposta mista, in parte a causa della mancanza di disponibilità di Apple Intelligence al lancio”, ha osservato Tarun Pathak, direttore della ricerca di Counterpoint. Nonostante questa battuta d’arresto, il colosso di Cupertino ha però mantenuto una forte crescita nei mercati emergenti come l’America Latina.

Inoltre, mentre le vendite complessive sono diminuite, il gruppo capitanato da Tim Cook ha visto aumentare la domanda per i suoi modelli premium. Ivan Lam, analista senior di Counterpoint, ha riferito che i consumatori scelgono sempre più dispositivi ultra-premium, con i modelli Pro e Pro Max che stanno guadagnando una trazione significativa in Cina. La quota di questi modelli di fascia alta dovrebbe superare il 50% nel mercato cinese per il quarto trimestre del 2024.

Per quel che concerne gli altri produttori, Samsung ha mantenuto la sua leadership nel mercato globale degli smartphone, sostenuta dalla forte domanda per le sue serie S24 e dispositivi della serie A dotati di intelligenza artificiale. Nel mentre, i produttori cinesi Huawei e Honor, oltre che Motorola, sono risultati i marchi in più rapida crescita tra i primi dieci produttori di smartphone.