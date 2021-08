Apple iCloud per Windows include un password manager

Dal mese di febbraio è disponibile un'estensione Password iCloud per Chrome che permette di accedere alle password create su iPhone, iPad e Mac o di salvare quelle create con il browser di Google. Apple ha ora rilasciato la versione 12.5 di iCloud per Windows che può essere installata su PC e supporta anche Microsoft Edge.

iCloud per Windows: password manager

Finora l'app per Windows 10 consentiva solo di accedere a foto, video, documenti, segnalibri, email, contatti e calendari conservati su iCloud. Nella versione 12.5 è stata ora inclusa la gestione delle password. Gli utenti possono quindi visualizzare, aggiungere, modificare, eliminare, copiare e incollare le password memorizzate nel Portachiavi iCloud. Le modifiche verranno sincronizzate con tutti i dispositivi Apple.

La precedente versione includeva l'estensione per Chrome che, contrariamente a quanto ipotizzato, non funziona su Edge. Per sincronizzare le password del browser Microsoft è necessario installare la nuova versione. La disponibilità di un app per Windows semplifica l'accesso alle password perché non deve essere utilizzato un browser specifico.

Per attivare Password iCloud è comunque richiesto un iPhone, iPad o Mac con almeno iOS/iPadPS 14 e macOS 11 Big Sur. Essendo obbligatoria l'autenticazione a due fattori per l'account, l'utente deve avere un dispositivo Apple al quale viene inviato il codice di sicurezza. È inoltre obbligatorio attivare Windows Hello (si può usare un PIN in assenza del lettore di impronte digitali o del riconoscimento facciale).