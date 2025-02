Apple: il fornitore BOE potrebbe essere tagliato fuori

A quanto pare, Apple potrebbe tagliare fuori uno dei suoi principali fornitori di display per iPhone a causa di alcuni problemi riscontrati nella fase di produzione. Si tratta di BOE, l’azienda cinese specializzata nella produzione di pannelli OLED, che sembra essere nuovamente in difficoltà nel rispettare gli elevati standard di qualità del colosso di Cupertino per i suoi smartphone.

Apple: problemi di standard qualitativi con BOE

Andando più nello specifico, secondo quanto riferito, BOE ha lottato duramente per soddisfare gli standard di qualità di Apple per i display LTPS AMOLED destinati agli iPhone 14, 15 e 16. Dall’inizio del 2024, il produttore cinese è riuscito a consegnare solo circa 7-8 milioni di pannelli ad Apple, scendendo drasticamente al di sotto dei suoi circa 40 milioni di ordini di unità.

Si prevede che i problemi di qualità richiederanno un lasso di tempo pari ad almeno sei settimane per essere risolti. Nel frattempo, gli addetti ai lavori del settore suggeriscono che è probabile che Samsung Display riceva la maggior parte degli ordini reindirizzati, poiché la capacità produttiva di LG Display si concentra principalmente sulla produzione di display LTPO AMOLED per i modelli Pro di iPhone.

Da tenere presente che questa è solo l’ultima battuta d’arresto nella travagliata storia di BOE con la produzione dei pannelli OLED per gli iPhone. Ad esempio, l’azienda ha affrontato sfide simili nel 2023, quando ha dovuto fare i conti con l’implementazione della Dynamic Island per iPhone 15 per la quale Apple richiedeva specifiche accortezze per ragioni di qualità visiva e mantenimento della stessa sul lungo termine.