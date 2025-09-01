Apple: il MacBook Air 11" è obsoleto, l'iPhone 8 Plus vintage

Apple ha aggiunto tre Mac all’elenco dei prodotti obsoleti, tra cui l’ultimo MacBook Air ad essere stato prodotto con display da 11 pollici. Inoltre, ha incluso nell’elenco dei prodotti vintage alcuni modelli di iPhone 8 Plus.

Apple: il MacBook Air da 11 pollici (e non solo) è diventato vintage

Andando maggiormente in dettaglio, i tre Mac che ora sono obsoleti sono il MacBook Air (11 pollici, inizio 2015), il MacBook Pro (13 pollici, 2017, 4 porte Thunderbolt 3) e il MacBook Pro (15 pollici, 2017).

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, un dispositivo diventa obsoleto una volta che sono passati più di sette anni da quando Apple ha smesso di distribuirlo per la vendita. Gli Apple Store e i Service Provider autorizzati Apple in genere non riparano i prodotti obsoleti, ma il colosso di Cupertino afferma che i MacBook potrebbero essere idonei alla sostituzione della batteria fino a 10 anni dopo la fine della distribuzione, in base alla disponibilità delle parti.

Apple ha interrotto il MacBook Air da 11 pollici dopo il suo evento di ottobre 2016, pochi dopo aver lanciato i primi modelli di MacBook Pro con una Touch Bar. Considerando che il MacBook Air da 11 pollici è stato appena aggiunto alla lista obsoleta, è probabile che sia rimasto disponibile tramite rivenditori selezionati almeno fino a un certo punto nel 2018.

Come anticipato, Apple ha altresì aggiunto alcuni modelli di iPhone 8 Plus all’elenco dei prodotti vintage, precisamente i modelli da 64 GB e 256 GB di spazio di archiviazione.

Apple considera un dispositivo vintage una volta che sono passati più di cinque anni da quando l’azienda ha smesso di distribuirlo per la vendita. Gli Apple Store e i Service Provider Autorizzati Apple possono continuare a offrire riparazioni per i prodotti vintage fino a quando non diventano completamente obsoleti due anni dopo, in base alla disponibilità delle parti.