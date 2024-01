Apple: il primo prototipo del caricatore MagSage

Nelle scorse ore sono emerse online delle foto che mostrano il primo prototipo del caricatore MagSafe di Apple, fornendo uno sguardo su come l’azienda abbia concepito l’accessorio circa due anni e mezzo prima del suo avvento sul mercato.

Le immagini, visibili di seguito, sono state condivise su X dal leaker e collezionista noto con il nome di Kosutami e, come anticipato, fanno riferimento alla primissima versione del caricabatterie MagSafe che Apple aveva valutato di immettere sul mercato.

Unreleased prototype of MagSafe Charger. It’s super rare yet interesting. Featured different design, magnetic placement, and materials used.

Produced around Mar. 2017, which same the AirPower does. Project started over after it’s cancellation.

Infos in last pic. #appleinternal pic.twitter.com/lxTQqhgk5s

— Kosutami (@KosutamiSan) January 10, 2024