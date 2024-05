Apple: il teardown di iPad Pro M4 e Apple Pencil Pro

Cosa si cela “sotto il cofano” dei nuovi iPad Pro M4 da 13 pollici e Apple Pencil Pro da poco presentati? A svelare tutto nel minimo dettaglio ci ha pensato, come di consueto in queste circostanze, il team di iFixit, andando ad effettuare il teardown dei entrambi i dispositivi.

Apple: iPad Pro M4 da 13 pollici e Apple Pencil Pro smontati pezzo per pezzo

Gli specialisti di iFixit hanno smontato pezzo dopo pezzo entrambi i dispositivi in questione, come visibile nel video annesso di seguito, andando a elogiare l’inclusione di linguette adesive per le celle della batteria nel nuovo tablet, poiché rendono più semplici le riparazioni, senza dover andare prima a rimuovere tutti i componenti principali come invece accadeva in precedenza.

Andando più in dettaglio, dallo smontaggio eseguito, ciò che emerge è che la batteria all’interno del nuovo iPad Pro ha una capacità di 38,99 Wh, che in realtà è leggermente più piccola dei 40,33 Wh della generazione precedente, ma Apple ritiene che c’è da aspettarsi la stessa durata di 10 ore grazie ai miglioramenti in termini di efficienza del processore e a una migliore dissipazione del calore.

Le principali modifiche hardware introdotte con Apple Pencil Pro, invece, includono un giroscopio che consente di ruotare l’accessorio per un controllo preciso della penna e degli strumenti pennello, e un haptic engine che vibra in concomitanza dell’esecuzione di terminate azioni.

In merito alla stilo della “mela morsicata”, però, il team d iFixit ha avuto da ridire riguardo le difficoltà nell’apertura, cosa che risulta praticamente impossibile da fare senza causare danno al dispositivo. Nota di demerito, dunque, per quel che riguarda la riparabilità.