Apple iMac (2021) con M1 e 8/256GB: 3 colorazioni, 1 solo grandioso risparmio di 410€

Se da diverso tempo siete alla ricerca di un ottimo momento per acquistare un nuovo iMac per la vostra postazione di studio, lavoro o divertimento, dovete sapere che su Amazon c’è un’importante calo di prezzo che vi permette di risparmiare tantissimo. Non ci sono coupon da selezionare: semplicemente bisogna mettere il prodotto nel carrello e portarvi a casa la versione del 2021 al prezzo di soli 1.399 euro con un risparmio di ben 410 euro rispetto al prezzo di listino.

Apple iMac 2021: sconto bomba su Amazon

Il modello presenta le seguenti caratteristiche: chip Apple M1, CPU 8-core e GPU 8-core, 8 GB di RAM e memoria di archiviazione da 256 GB. Il prezzo di 1.809 euro scende a 1.399 euro per le colorazioni verde, azzurro e rosso.

L’iMac 2021 spicca anche per lo splendido e coinvolgente display Retina 4.5K da 24″ con ampia gamma cromatica P3 e una luminosità di 500 nit. I colori sono brillanti e ben definiti nonostante il design sottilissimo di solo 11.5 mm di spessore. Da non sottovalutare la videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP incluso nell’innovativo chip M1. Presenti infine tre microfoni in array di qualità professionale per un audio cristallino e un sistema a sei altoparlanti per un suono ricco e di alta qualità.

Tutto questo può essere vostro in pochissimi giorni lavorativi con spese di spedizioni assolutamente gratuite per tutti i possessori di un abbonamento Amazon Prime. Non fatevelo scappare perché di solito i prodotti Apple non subiscono un calo di prezzo così grande. Infine non sottovalutate la possibilità di dilazionare una cifra così grossa in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.