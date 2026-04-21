 OPPO Find X9 Ultra: smartphone con super teleobiettivo
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OPPO Find X9 Ultra: smartphone con super teleobiettivo

OPPO Find X9 Ultra ha uno schermo AMOLED da 6,82 pollici e un sistema fotografico Hasselblad con teleobiettivo a periscopio (zoom ottico 10x).
OPPO Find X9 Ultra: smartphone con super teleobiettivo
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OPPO Find X9 Ultra ha uno schermo AMOLED da 6,82 pollici e un sistema fotografico Hasselblad con teleobiettivo a periscopio (zoom ottico 10x).

OPPO ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Find X9 Ultra (recensione completa). Ha l’aspetto di uno smartphone, ma viene pubblicizzato dal produttore cinese come la “fotocamera definitiva“. Integra infatti un sistema sviluppato in collaborazione con Hasselblad con teleobiettivo 10x unico al mondo. Il suo funzionamento è stato descritto a fine marzo.

OPPO Find X9 Ultra: specifiche e prezzo

Il sistema fotografico del nuovo OPPO Find X9 Ultra è denominato Hasselblad Master Camera System. Ci sono cinque fotocamere posteriori, tra cui il teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 10x a periscopio. Il produttore cinese ha progettato la Quintuple Prism Reflection Periscope Structure, in cui la luce viene riflessa cinque volte prima di colpire il sensore. Ciò ha permesso di ridurre la lunghezza del 30%.

Le altre fotocamera sono: principale da 200 megapixel, ultra grandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo da 200 megapixel con zoom ottico 3x e una True Colora Camera da 3,2 megapixel. In totale sono disponibili 8 lunghezze focali tra 14 e 460 millimetri. È possibile anche la registrazione video a risoluzione 8K. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 50 megapixel.

Queste sono le altre specifiche dello smartphone: schermo AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ (3168×1440 pixel), refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 1.800 nits, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, lettore di impronte digitali in-display, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C e batteria da 7.050 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è ColorOS 16 basato su Android 16. Due i colori disponibili in Italia: Tundra Umber e Canyon Orange. Il Find X9 Ultra può essere acquistato su OPPO Store o nei negozi. Il prezzo della versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage è 1.699,99 euro.

Pubblicato il 21 apr 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 apr 2026
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