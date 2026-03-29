OPPO Find X9 Ultra: come funziona lo zoom ottico 10x

Dopo i Find X9 e Find X9 Pro, OPPO porterà in Italia anche il Find X9 Ultra. Le fotocamere posteriori con ottiche Hasselblad sono il punto di forza dello smartphone. Pete Lau, Vice Presidente e Chief Product Officer dell’azienda cinese, ha svelato interessanti dettagli sul teleobiettivo con zoom ottico 10x (quello degli altri Find X9 è solo 3x).

Sistema ottico a periscopio con cinque riflessioni

Molti attuali smartphone di fascia alta hanno un teleobiettivo, ma lo zoom ottico non supera il 5x. Il motivo è ovvio: non è possibile inserire lenti aggiuntive senza incrementare lo spessore. Il Find X9 Ultra di OPPO sarà invece il primo smartphone al mondo con zoom ottico 10x, grazie al cosiddetto “teleconverter”.

Per aumentare la lunghezza focale utilizzando il tradizionale periscopio a L (la luce viene riflessa di 90 gradi, attraversa le lenti e colpisce il sensore fotografico) occorrono 41 millimetri di spazio. In pratica, uno smartphone sarebbe più simile ad un mattone.

OPPO ha quindi progettato la Quintuple Prism Reflection Periscope Structure. Come si deduce dal nome, la luce viene riflessa cinque volte prima di colpire il sensore da 50 megapixel. La lunghezza focale ottica si riduce così del 30%, mentre lo spazio interno occupato è solo 29 millimetri.

OPPO ha sviluppato nuove tecnologie per ottenere foto di ottima qualità con uno zoom ottico 10x:

Pristine Optical Path Architecture : dato che ogni riflessione aggiuntiva può ridurre la qualità della luce e creare luce diffusa è stata realizzata la Pristine Optical Path Architecture. Il prisma è composto da tre elementi di precisione, separati da un diaframma su scala nanometrica e da una speciale capsula d’aria. In questo modo, la luce diffusa viene ridotta del 99,999%

: dato che ogni riflessione aggiuntiva può ridurre la qualità della luce e creare luce diffusa è stata realizzata la Pristine Optical Path Architecture. Il prisma è composto da tre elementi di precisione, separati da un diaframma su scala nanometrica e da una speciale capsula d’aria. In questo modo, la luce diffusa viene ridotta del 99,999% Sensor Shift : con uno zoom 10x anche il minimo tremolio della mano viene ingrandito. La tradizionale stabilizzazione a periscopio è integrata nel prisma, ma non funziona con una struttura a cinque riflessioni. Per risolvere questo problema è stata sviluppata la stabilizzazione ottica Sensor Shift. Il mirino rimane stabile anche quando si scatta a 10x o 20x

: con uno zoom 10x anche il minimo tremolio della mano viene ingrandito. La tradizionale stabilizzazione a periscopio è integrata nel prisma, ma non funziona con una struttura a cinque riflessioni. Per risolvere questo problema è stata sviluppata la stabilizzazione ottica Sensor Shift. Il mirino rimane stabile anche quando si scatta a 10x o 20x Triple Active Optical Alignment: per garantire la migliore qualità d’immagine possibile, il modulo della fotocamera viene sottoposto a un rigoroso processo di allineamento ottico attivo (AOA) triplo durante l’assemblaggio. Le fotocamere ad alta precisione regolano dinamicamente l’obiettivo, il sensore e il prisma in tempo reale

Il lancio internazionale del nuovo OPPO Find X9 Ultra è previsto nel mese di aprile.