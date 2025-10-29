OPPO Find X9 e Find X9 Pro disponibili in Italia

Come anticipato a metà ottobre, OPPO ha annunciato l’arrivo della nuova serie in tutto il mondo, quindi anche in Italia. Find X9 e Find X9 Pro (recensione) sono due smartphone di fascia alta con caratteristiche molto interessanti, tra cui le fotocamere con ottiche Hasselblad e le batterie di grandi capacità. Il produttore cinese ha inoltre svelato quando inizierà la distribuzione di ColorOS 16 per gli altri dispositivi.

OPPO Find X9 Series: specifiche e prezzi

OPPO Find X9 ha uno schermo AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione di 2760×1256 pixel, mentre OPPO Find X9 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2772×1272 pixel. Entrambi i display hanno refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 3.600 nits. Lo spessore delle cornici è solo 1,15 millimetri, quindi l’area visibile supera il 95%.

Per i due smartphone è stato scelto un nuovo “camera system” di Hasselblad. Entrambi hanno fotocamere principale e ultra grandangolare da 50 megapixel. OPPO Find X9 ha un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x a periscopio, mentre OPPO Find X9 Pro ha un teleobiettivo da 200 megapixel con zoom ottico 3x a periscopio. La fotocamera frontale ha un sensore di 32 e 50 megapixel, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche del Find X9: processore MediaTek Dimensity 9500, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storge UFS 4.1, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo e batteria da 7.025 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 Watt e wireless AIRVOOC da 50 Watt.

Queste sono le altre specifiche del Find X9 Pro: processore MediaTek Dimensity 9500, 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storge UFS 4.1, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo e batteria da 7.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 Watt e wireless AIRVOOC da 50 Watt.

Il sistema operativo è ColorOS 16 basato su Android 16. Questo è l’elenco dei dispositivi che riceveranno il nuovo sistema operativo:

Gli utenti troveranno diverse funzionalità AI, tra cui quelle sviluppate da OPPO in collaborazione con Google. La nuova app Mind Space consente di salvare i contenuti visibili sullo schermo con uno swipe a tre dita. Gemini può accedere a Mind Space e fornire informazioni sui contenuti. Per l’editing fotografico è possibile sfruttare il famoso modello Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image). Chi acquisterà Find X9 o Find X9 Pro riceverà tre mesi gratuiti di abbonamento a Google AI Pro.

Sullo store di OPPO è possibile acquistare il Find X9 con 12 GB di RAM e 512 GB di storage a 999,99 euro. Il prezzo del Find X9 Pro è invece 1.299,99 euro.