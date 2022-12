Apple iMac M1 in SUPER SCONTO BOMBA su Amazon

Apple iMac è un ottimo computer fisso elegante e raffinato. Ideale per le sue funzionalità, è un’ottima soluzione anche come complemento di arredo. Infatti, se hai casa piccola e la tua postazione non può essere nascosta, il design colorato e le linee moderne lo rendono un prodotto decisamente bello da vedere. Grazie ai suoi 24 pollici tutto è ancora più pratico e ben visibile.

Se stavi cercando il momento migliore per acquistarne uno devi subito volare su Amazon. Il colosso dello shopping online ha piazzato una super offerta imperdibile. Si tratta di cogliere l’attimo. Mettilo nel carrello a soli 1099 euro, invece di 1499 euro. Grazie a questo acquisto risparmi esattamente 400 euro. Chi è in grado di garantirti uno sconto così importante e in 5 rate a tasso zero da 220 euro al mese?

Apple iMac M1: potenza e design vanno a braccetto

Con Apple iMac avrai tanto design unito però a potenza e versatilità. Infatti, grazie al suo processore proprietario, Apple M1, gestirai una macchina capace di superare qualsiasi limite. Le sue prestazioni sono straordinarie grazie anche ai suoi 8GB di RAM. Con 256GB di memoria interna potrai installare e archiviare ciò che vuoi. Goditi tutto dal suo display Retina 4.5K.

