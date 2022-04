Apple: in test almeno nove nuovi Mac con M2

I prossimi mesi saranno particolarmente interessanti per tutti coloro che sono in attesa di nuovi computer a marchio Apple. A quanto pare, infatti, l’azienda della “mela morsicata” intende lanciare almeno nove nuovi modelli di Mac equipaggiati con M2, la successiva generazione del suo chip proprietario che potrebbe essere svelato a stretto giro.

Apple: in arrivo nuovi MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini e Mac Pro con M2

A riferirlo non è stata Apple stessa, sia ben chiaro, ma alcune fonti di Bloomberg bene informate sulla questione e ritenute piuttosto affidabili, le quali hanno per l’appunto individuato dei Mac inediti nei registri delle app, il che lascia presagire che il gruppo di Cupertino si trovi nella fase di test finale, vale a dire quella che precede il lancio al pubblico.

Andando ancora più nel dettaglio, i nuovi computer in dirittura d’arrivo sarebbero un MacBook Air, un MacBook Pro e un Mac mini con chip M2, ai quali vanno a sommarsi i MacBook Pro con M2 Pro e M2 Pro Max e un Mac Pro con il successore dell’M1 Ultra, in merito a cui non si sa però praticamente nulla.

La sorpresa davvero importante è rappresentata dal Mac mini con il chip M1 Pro, impiegato sull’attuale generazione dei MacBook Pro che è stata lanciata da Apple lo scorso autunno. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in passato, Apple aveva in programma di lanciare delle versioni di fascia alta dell’attuale Mac Mini con i chip M1 Pro ed M1 Max, ma per dare spazio al Mac Studio i piani in questione sarebbero poi stati messi da parte.