Apple Intelligence: altre funzionalità con i nuovi OS

Apple ha avviato ieri sera la distribuzione di iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26. Oltre al nuovo design Liquid Glass, gli utenti troveranno diverse funzionalità, incluse quelle di Apple Intelligence. Presto verrà anche aggiunto il supporto per altre otto lingue: danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, cinese (tradizionale) e vietnamita.

Nuove funzionalità AI di Apple Intelligence

La prima novità elimina le barriere linguistiche. Live Translation traduce in tempo reale una conversazione in Messaggi, Telefono e FaceTime. L’uso più adatto della funzionalità è con gli AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 con cancellazione del rumore in abbinamento ad un iPhone con iOS 26 che supporta Apple Intelligence.

Gli utenti possono parlare nella propria lingua, in quanto l’altro interlocutore ascolterà la voce o leggerà il testo nella sua lingua. Sono supportate diverse lingue. Altre verranno aggiunte nei prossimi mesi. Purtroppo Live Translation non è disponibile in Europa a causa dell’obbligo di interoperabilità del Digital Markets Act.

Apple ha aggiornato anche Visual Intelligence. L’utente può cercare su Google immagini simili a quelle mostrate sullo schermo o oggetti simili premendo il pulsante usato per gli screenshot e chiedere informazioni a ChatGPT. È possibile inoltre riassumere e tradurre il testo, e aggiungere al calendario un evento inquadrando un volantino (solo in inglese).

Genmoji consente di creare nuove emoji combinando quelle esistenti in base alla descrizione testuale, mentre Image Playground sfrutta ChatGPT per cambiare lo stile delle immagini. Workout Buddy è invece la funzionalità AI (solo in inglese) che analizza i dati degli allenamenti e la cronologia delle attività per fornire all’utente un incoraggiamento vocale in base a frequenza cardiaca, passo, distanza, anelli attività, obiettivi di fitness e altri dati. Servono un Apple Watch, auricolari Bluetooth e uno iPhone con Apple Intelligence.

Altre funzionalità AI sono disponibili nelle app Reminders, Apple Wallet e Messaggi. In tutti i casi viene garantita la privacy sia con l’esecuzione dei modelli on-device che sui server con Private Cloud Compute.