Apple Intelligence: M4 per i server dal prossimo anno

Stando a quanto riferito da Nikkei Asia citando l’analista Frank Kung di TrendForce nelle score ore, Apple prevede di iniziare a utilizzare il chip M4 per i suoi server Apple Intelligence a partire dal prossimo anno. Da tenere presente che i server Apple Intelligence sono attualmente alimentati dal chip M2 Ultra.

Apple Intelligence: chip M4 per i server Apple Intelligence dal prossimo anno

Andando più in dettaglio, il report afferma che il gruppo capitanato da Tim Cook si è avvicinato al suo più grande partner di produzione Foxconn per costruire ulteriori server Apple Intelligence a Taiwan.

Al momento, è però bene tenerlo a mente, non è chiaro se i nuovi server saranno dotati del chip M4 standard o di una variante di fascia alta come l’M4 Pro, l’M4 Max o l’M4 Ultra che però non sono state ancora annunciate. Inoltre, non è neppure chiaro se i server esistenti con M2 Ultra saranno immediatamente aggiornati ai chip M4 o meno.

Da tenere presente che il piano del colosso di Cupertino di utilizzare i chip M4 nei server è stato precedentemente rivelato dall’analista Jeff Pu di Haitong.

È bene precisare che mentre alcune funzionalità di Apple Intelligence si basano interamente sull’elaborazione on-device, Apple dichiara che le richieste che necessitano di maggiore potenza di elaborazione si basano su modelli Private Cloud Compute che sono memorizzati sui server. Quando si fa uso di Private Cloud Compute, il colosso di Cupertino afferma che i dati di un utente non vengono mai archiviati o condivisi con l’azienda.