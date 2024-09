Apple Intelligence: ecco quanto spazio occuperà sull'iPhone (e non ti piacerà)

Sebbene iOS 18 sia disponibile su tutti gli iPhone compatibili, la nuova versione del sistema operativo mobile è praticamente incompleta. Manca, infatti, una delle nuove funzionalità annunciate al keynote di inizio settembre: Apple Intelligence.

Apple Intelligence, per chi ancora non lo sapesse, è un insieme di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Alcune delle possibilità sono già note. Ad esempio, la capacità di creare immagini praticamente dal nulla, di cercare un documento specifico ponendo una domanda, di correggere il testo, ecc…

L’intelligenza artificiale di Apple è anche in grado di organizzare automaticamente la casella di posta elettronica, mostrando per primi i messaggi che meritano maggiore attenzione. Tutto questo è molto bello, ma quanto spazio di archiviazione occuperà sul nostro iPhone? Apple ha risposto alla domanda nel suo ultimo aggiornamento.

Ecco quanto spazio di memoria è necessario per installare Apple Intelligence

“Apple Intelligence è disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, tutti i modelli di iPhone 16 e i modelli di iPad e Mac con versione M1 e successive. Gli iPhone richiedono 4 GB di memoria“, si legge nella pagina di supporto. Non si sa però quale sia la situazione per gli iPad e i Mac.

In una nota a piè di pagina si legge anche :”I requisiti di archiviazione per Apple Intelligence aumenteranno man mano che verranno implementate altre funzioni“. Non è indicata una cifra precisa, ma si può ragionevolmente aspettarsi che prima o poi si arrivi a 8 GB.

Come preparare l’iPhone all’arrivo delle funzionalità AI di Apple

Si noti che i 4 GB di spazio necessari per le funzionalità AI sono in aggiunta allo spazio richiesto per installare l’aggiornamento a iOS 18.1. Se lo spazio disponibile è limitato, prima di procedere può essere utile liberarne eliminando applicazioni e file non necessari.

Gli utenti interessati a testare le nuove capacità AI di Apple possono installare la beta seguendo le indicazioni della guida ufficiale. Tuttavia, essendo una versione preliminare, il sistema operativo potrebbe contenere bug. Per precauzione, è consigliabile eseguire un backup completo del dispositivo prima di installare la beta.