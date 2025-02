Apple Intelligence arriva su Vision Pro ad aprile

Come anticipato dal noto Mark Gurman di Bloomberg, Apple Intelligence arriverà anche su Vision Pro ad aprile. L’azienda di Cupertino ha annunciato le funzionalità AI che verranno incluse in visionOS 2.4, tra cui Writing Tools, Image Playground e Genmoji. Gli utenti troveranno anche la nuova app Spacial Gallery.

Apple Intelligence, Spacial Gallery e app per iPhone

La versione beta di visionOS 2.4 è stata rilasciata ieri sera per gli sviluppatori. Tra circa due mesi potrà essere installata da tutti gli utenti che hanno impostato l’inglese statunitense come lingua per dispositivo e Siri. Il supporto per altre lingue verrà aggiunto nei prossimi mesi. La prima funzionalità AI è Writing Tools.

Come su iPhone, iPad e Mac, gli utenti potranno riscrivere, correggere e riassumere il testo in diverse app (anche di terze parti). Con Rewrite è possibile modificare il tono del testo per renderlo più amichevole, professionale o conciso. Proofread verifica grammatica, scelta delle parole e struttura della frase, mentre Summarize genera un riassunto in diversi formati. Infine, Compose permette di chiedere a ChatGPT di generare contenuti.

Image Playground consente di creare immagini divertenti a partire da una descrizione o da un foto. È accessibile in diverse app, tra cui Messaggi e Freeform, ma c’è anche un’app dedicata per Apple Vision Pro. Genmoji permette invece di creare emoji che possono essere inviate in Messaggi (nella chat, come reazione o come sticker).

Smart Reply suggerisce invece le risposte in Messaggi o Mail. Due funzionalità AI saranno disponibili nell’app Foto. Gli utenti potranno usare il linguaggio naturale per cercare foto, album e parti nei video. Create a Memory Movie consentirà di creare un breve video combinando foto e video pertinenti alla descrizione testuale.

Spacial Gallery è una nuova app che permette di accedere ad una selezione di foto/video spaziali e panorami di vari artisti, oltre che ai “dietro le quinte” di popolari serie trasmesse da Apple TV+, come Disclaimer, Severance e Shrinking.

Infine, l’app Apple Vision Pro per iPhone consentirà di cercare contenuti senza indossare il visore. Gli utenti potranno sfogliare lo store e installare le app da remoto. Sarà disponibile ad aprile con iOS 18.4 e verrà distribuita anche tramite App Store.