Apple: intelligenza artificiale in arrivo su iWork?

In un futuro non molto lontano, anche Apple potrebbe implementare l’intelligenza artificiale nella sua suite per la produttività iWork, similmente a quanto, ad esempio, ha già fatto Microsoft con Microsoft 365.

Apple: AI su Pages, Numbers e Keynote

Nelle scorse ore, infatti, è emerso che il colosso di Cupertino ha registrato il dominio “iWork.ai”, il che potrebbe stare ad indicare che l’azienda ha in programma di evidenziare le funzionalità AI nelle applicazioni che, appunto, compongono la suite iWork.

Non è pertanto da escludere l’ipotesi che Apple stia lavorando a nuove funzionalità di intelligenza artificiale da integrare nelle app Pages, Numbers e Keynote, visto che l’azienda ha confermato ripetutamente che intende anch’essa puntare sull’intelligenza artificiale. Ad esempio, negli ultimi tempi si è più volte vociferato che la WWDC 2024 sarà incentrata proprio sull’intelligenza artificiale.

Risulta però difficile credere che si tratti di un’idea per rilanciare il brand iWork, mentre è cosa assai probabile che la “mela morsicata” abbia voluto far proprio anche il dominio “.ai” per evitare che lo prendano altre aziende. Apple possiede infatti centinaia di domini di siti Web, alcuni effettivamente in uso, altri no, ma comunque di sua proprietà per evitare che possano essere usati da terzi.

Ricordiamo che l’azienda capitanata da Tim Cook offre da anni le applicazioni Pages, Numbers e Keynote come alternative rispettivamente a Words, Excel e PowerPoint di casa Microsoft. L’intera suite prende il nome di iWork. Un tempo il pacchetto di app veniva venduto fisicamente, mentre ora non più. Anche il sito non è più attivo.