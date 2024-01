Apple: Siri con IA generativa alla WWDC 2024

Anche Apple si appresta a fare il suo debutto nel sempre più ricco e particolareggiato universo dell’intelligenza artificiale generativa e a quanto pare ciò accadrà in occasione della WWDC 2024, quando l’azienda toglierà i veli a Siri con IA.

Apple: Siri in versione IA generativa alla WWDC

Diverse fonti, infatti, suggeriscono che Apple abbia compiuto importanti progressi con l’intelligenza artificiale generativa relativamente a Siri utilizzando il suo modello basato su Ajax. La nuova versione di Siri dovrebbe integrare conversazioni naturali e una maggiore personalizzazione da parte dell’utente.

Le nuove funzioni dovrebbero essere rese disponibili su tutti i dispositivi, il che lascia intendere che la nuova versione di Siri andrà a conservare le informazioni sulle conversazioni da un dispositivo all’altro dello stesso utente.

Si parla altresì di un nuovo servizio creativo specifico di Apple, il quale potrebbe fare riferimento alle funzionalità dell’app Comandi che si basano su Siri e che sono già state segnalate in passato per quel che riguarda iOS 18.

Unitamente a tutto ciò, l’azienda della “mela morsicata” starebbe lavorando sui collegamenti per una nuova versione di Siri per permettere all’assistente virtuale di connettersi a servizi esterni e viene suggerito che alcune delle nuove funzionalità AI di Apple potrebbero differire a seconda dello stato del servizio di abbonamento degli utenti. Per il momento non sono disponibili ulteriori informazioni, ma di certo con il passare del tempo andranno ad emergere un sempre maggior numero di dettagli che andranno a confermare, smentire e/o arricchire quanto è stato possibile apprendere sino ad ora.