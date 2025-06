Apple: iOS 18 e iPadOS 18 sono sempre più diffusi

Secondo quelli che sono i dati condivisi da Apple nelle scorse ore, l’adozione di iOS 18 ha superato quella di iOS 17 durante lo stesso periodo di tempo rapportato allo scorso anno.

Andando maggiormente in dettaglio, iOS 18, che è stato rilasciato a settembre scorso, risulta infatti installato sull’88% degli iPhone introdotti negli ultimi quattro anni (iPhone 13 e successivi) e sull’82% di tutti gli iPhone attivi. L’adozione di iOS 18 è cresciuta notevolmente dall’inizio di quest’anno. A gennaio, il 76% degli iPhone introdotti negli ultimi quattro anni aveva iOS 18 installato, mentre il 68% di tutti gli iPhone eseguiva l’aggiornamento.

Rispetto all’anno scorso, iOS 18 è più popolare di iOS 17. A giugno 2024, l’86% di tutti gli iPhone degli ultimi quattro anni aveva iOS 17, mentre il 77% di tutti gli iPhone lo utilizzava.

Per quanto riguarda il versante iPad, iPadOS 18 è attualmente installato sull’81% degli iPad introdotti negli ultimi quattro anni, mentre il 71% dei dispositivi totali esegue iPadOS 18. Anche iPadOS 18 è stato adottato più rapidamente di iPadOS 17 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Durante quel lasso di tempo, infatti, iPadOS 17 è stato installato sul 77% di tutti gli iPad rilasciati negli ultimi quattro anni e sul 68% di tutti gli iPad.

Le funzionalità di Apple Intelligence come strumenti di scrittura, Genmoji, Image Playground e riepiloghi delle notifiche potrebbero aver stimolato l’ampia adozione dei sistemi operativi.

Apple considera gli aggiornamenti software come parte integrante dell’esperienza di utilizzo dei suoi dispositivi. L’azienda è in grado di fornire regolarmente nuove funzionalità anche agli iPhone e agli iPad più datati, oltre ai frequenti aggiornamenti che rilascia per risolvere i bug e che garantiscono protezione da eventuali falle di sicurezza.

Il colosso di Cupertino afferma altresì fornire ai suoi utenti iPhone nuove funzionalità per più anni è qualcosa che è unico per l’iPhone a causa della profonda integrazione tra hardware e software. Apple vede gli aggiornamenti software come un modo per fornire valore ai clienti per un lungo periodo di tempo, consentendo loro di mantenere i loro dispositivi per anni pur ottenendo nuove esperienze.