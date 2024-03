Apple iPad 10 lo acquisti SOTTO i 370€ su eBay: CORRI

Sono tantissime le offerte disponibili su eBay. Oggi siamo riusciti a scovarne una fantastica! Ma devi essere veloce perché sono rimasti gli ultimi pezzi e stanno andando a ruba. Acquista il nuovo Apple iPad 10 64GB a soli 365 euro, invece di 589 euro. Un vero affare che puoi ottenere sono in un modo.

Inserisci il Coupon PSPRMAR24 nell’apposita sezione “Codici Sconto”, prima di confermare il tuo metodo di pagamento. Tra l’altro, selezionando PayPal, hai la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, con eBay la consegna gratuita è inclusa insieme al Servizio eBay Premium e alla Garanzia Cliente Premium.

Apple iPad 10 64GB: il tuttofare per ogni giorno

Con Apple iPad 10 64GB hai un tablet iPadOS tuttofare in grado di soddisfare le tue esigenze quotidiane. Consulta comodamente le tue email e rispondi ai tuoi contatti. Guarda i tuoi contenuti preferiti come film, serie TV e programmi in streaming live e on demand. Gioca ai tuoi giochi preferiti con prestazioni eccezionali.

Questo dispositivo monta il chip A14 Bionic, uno spettacolo in quanto a velocità, potenza e versatilità. Ottimo per gestire produttività e studio, come video editing o videoscrittura, ma anche gaming e intrattenimento puro. Infatti, il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici regala luminosità, colori e dettagli pazzeschi.

Acquistalo adesso a soli 365 euro, invece di 589 euro. Ovviamente, per ottenere questo prezzaccio, devi inserire il Coupon PSPRMAR24 nell’apposita sezione “Codici Sconto”, prima di confermare il tuo metodo di pagamento. Inoltre, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 121,66 euro al mese.