Apple iPad (2022) da 256GB a soli 522€ con il CODICE SCONTO di eBay

Se siete alla ricerca di un tablet di alta qualità, eBay ha una proposta che non potete lasciarvi sfuggire. L’Apple iPad da 10,9″ del 2022, decima generazione, con una memoria di archiviazione di 256GB, è attualmente in offerta. Grazie al codice sconto AGOSTO24, potrete acquistare questo incredibile dispositivo a soli 522,49 euro, rispetto al prezzo originale di 549,99 euro.

Caratteristiche tecniche del Apple iPad (2022)

L’iPad di decima generazione rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile e potente, adatto sia per il lavoro che per il tempo libero. A prima vista spicca lo splendido schermo Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, che offre una resa cromatica eccezionale e un’esperienza visiva immersiva. Il cuore pulsante è il chip A14 Bionic, che garantisce prestazioni rapide e fluide, perfetto per multitasking, giochi e applicazioni professionali.

La memoria di archiviazione di ben 256GB, invece, è l’ideale per conservare una grande quantità di foto, video, applicazioni e documenti. Da non sottovalutare la fotocamera posteriore da 12MP e la fotocamera anteriore da 12MP Ultra Wide, per videochiamate di alta qualità e foto eccellenti. Non mancano poi il Wi-Fi 6 per navigare e lavorare con la massima velocità e stabilità.

Questa è l’occasione perfetta per ottenere l’Apple iPad da 10,9″ del 2022 a un prezzo scontato. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica: visitate subito eBay, inserite il codice AGOSTO24 e godetevi il vostro nuovo iPad a un prezzo imperdibile!