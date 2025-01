Apple iPad 9 in sottocosto su eBay: tuo con meno di 295€

Se sei alla ricerca di un buon tablet in grado di soddisfare le tue esigenze di produttività e intrattenimento quotidiane allora sei nel posto giusto. Se sei veloce puoi acquistare l’intramontabile e imperdibile Apple iPad 9 con meno di 295€. Sì, hai proprio capito bene. Su eBay è tuo a soli 294,90€ se lo metti in carrello adesso.

Si tratta di un’opportunità incredibile offerta dalla promozione in corso con il coupon di gennaio. In pratica, una volta aggiunto in carrello, per ottenerlo a questo super prezzo, devi proseguire fino alla pagina dei metodi di pagamento. Lì dovrai inserire il voucher PSPRGEN25 alla voce “Codici Sconto”. Una volta applicato otterrai 15€ di extra sconto sul prezzo già in offerta.

Un altro vantaggio che offre eBay è la possibilità di pagare con PayPal o Klarna che dà la possibilità di dividere in 3 rate a tasso zero l’intero importo dell’ordine. Niente male vero? Così approfitti subito dell’offerta e paghi un po’ alla volta senza pensieri. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa per tantissime destinazioni in Italia. Questo è il momento per acquistare il tuo Apple iPad 9.

Apple iPad 9: ottimo rapporto qualità-prezzo

Con Apple iPad 9 fai sempre un affare. Grazie al suo prezzo contenuto e alle sue caratteristiche di qualità ottieni un tablet longevo e adatto alle tue attività. Oggi è tuo con meno di 295€ su eBay. Approfittane subito, prima che sia troppo tardi. A questo prezzo, grazie al Coupon PSPRGEN25, è un attimo che finisca.

Il dispositivo in questione offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e convenienza, rappresentando l’opzione più economica per entrare nell’ecosistema Apple. Molto più accessibile rispetto ai modelli più recenti, mantiene caratteristiche di qualità interessanti:

chip A13 Bionic per prestazioni solide adatte alla maggior parte delle attività quotidiane;

per prestazioni solide adatte alla maggior parte delle attività quotidiane; display Retina da 10,2 pollici con risoluzione 2160 x 1620 pixel per immagini nitide e colori vivaci;

con risoluzione 2160 x 1620 pixel per immagini nitide e colori vivaci; versatilità d’uso, dalla produttività all’intrattenimento, è particolarmente apprezzato in ambito educativo e per lo studio, grazie anche al supporto per Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard.

Cosa stai aspettando? Acquista ora Apple iPad 9 a soli 294,90€ su eBay con PSPRGEN25.