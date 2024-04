Apple iPad a soli 389€?! Sì, grazie alla follia eBay!

Eri alla ricerca di un tablet perfetto per vedere film o per lavorare? Allora non potrai trovare di meglio rispetto all’iPad di Apple, specialmente al prezzo il quale è proposto oggi su eBay! Parliamo di appena 389,99€ al posto dei classici 589,00€!

Tutte le caratteristiche di Apple iPad

Con il suo chip A14 Bionic e il display Liquid Retina da 10,9 pollici, questo incredibile tablet offre un’esperienza di navigazione web fluida e veloce, permettendoti di esplorare il mondo online al massimo delle prestazioni.

Potrai poi scaricare e utilizzare le tue app preferite dall’App Store, che offre una vasta varietà di applicazioni per la produttività, il divertimento, i giochi e molto altro. Non mancano i modi per guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming su piattaforme come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, grazie al display ad alta risoluzione e al potente sistema audio.

E sei un appassionato di giochi, questo tablet ti offre la possibilità di giocare ai tuoi titoli preferiti con la grafica fluida e le prestazioni elevate del chip A14 Bionic.

Ma l’iPad non è solo svago: potrai utilizzarlo anche per lavorare con documenti, fogli di calcolo e presentazioni. E se deciderai di acquistare l’Apple Pencil potrai anche prendere appunti, disegnare e annotare documenti in modo intuitivo e preciso.

La fotocamera posteriore da 12 MP può scattare foto e video di alta qualità, mentre la fotocamera frontale da 12 MP con ultra grandangolo è perfetta per selfie e chiamate video. E, ovviamente, potrai sbloccare il tuo iPad in modo sicuro e semplice grazie al Touch ID.

Infine, la durata della batteria fino a 10 ore ti consente di goderti una giornata intera di utilizzo con una singola carica

Non farti scappare Apple iPad di decima generazione, nella bellissima colorazione blu, a soli 389,99€ anziché 589,00€!