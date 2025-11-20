 Apple iPad Air 11" M3 lo compri ora al MINIMO storico su Amazon
Apple iPad Air 11" con chip M3 non ha bisogno di presentazioni: sottile, potente e al minimo storico su Amazon.
Se nei piani di questo Black Friday c’era la possibilità di poter acquistare un Apple iPad Air 11″ con chip M3, Amazon ha realizzato i tuoi desideri. Il dispositivo di Casa Cupertino raggiunge il suo minimo storico e, grazie a uno sconto del 18%, ecco che lo porti a casa spendendo decisamente poco (rispetto al prezzo di listino). Mettilo in carrello a 549 euro invece che a 669 euro subito.

Apple iPad Air 11 con chip M3 è un prodotto così avanzato, che ormai non può essere definito un semplice tablet. Grazie all’ultimo aggiornamento di sistema, poi, può replicare le funzioni di un MacBook senza alcun problema quando lo abbini agli accessori come una tastiera o la sua famosissima pencil. Super sottile, leggero e perfetto da utilizzare non solo per lo svago ma anche per studio e lavoro così da ottimizzare le tue giornate con un solo acquisto. È disponibile in colorazione azzurra e nella versione con 128 GB di memoria. 

Rimane stupito dalla risoluzione e dalla luminosità del display da 11 pollici su cui ti godi applicazioni, streaming e gaming. Nel caso tu abbia la penna originale o una compatibile, il prodotto diventa anche una tela su cui poter scrivere e disegnare per liberare la tua più completa creatività. Il chip M3 non ha bisogno di presentazioni, visto che è lo stesso che trovi nei laptop di Apple ed è in grado di gestire, multitasking, velocità e potenza senza alcun sforzo. Con fotocamera sia frontale che posteriore da 12 megapixel, speaker superpotenti e dall’audio immersivo e una batteria che ti offre tanta autonomia sufficiente per un giorno intero, lui ti soddisfa sotto tutti i punti di vista. La ricarica viene attraverso porta USB C e la tua privacy è tutelata grazie alla presenza del Touch ID. 

Mettilo in carrello a soli 549 euro invece che a 669 euro su Amazon. Apple iPad Air 11 con chip M3 realizza il tuo sogno.

20 nov 2025

