 Apple iPad Air da 13 pollici con chip M3: una potenza al giusto prezzo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple iPad Air da 13 pollici con chip M3: una potenza al giusto prezzo

Il mitico Apple iPad Air da 13 pollici con chip M3 e 128 GB di memoria interna è una vera potenza e oggi il prezzo è decisamente vantaggioso.
Apple iPad Air da 13 pollici con chip M3: una potenza al giusto prezzo
Tecnologia Mobile
Il mitico Apple iPad Air da 13 pollici con chip M3 e 128 GB di memoria interna è una vera potenza e oggi il prezzo è decisamente vantaggioso.

Se vuoi se vuoi un iPad equilibrato senza dover sborsare un capitale approfitta di questa promozione interessantissima che trovi solo su Amazon e fai il colpaccio. Oggi puoi mettere nel tuo carrello Apple iPad Air da 13 pollici a soli 779 euro, invece che 869 euro.

C’è dunque lo sconto del 10% che ti fa risparmiare 90 euro sul totale, che per un dispositivo di questo tipo non è per niente male. I prodotti Apple non scendono quasi mai di molto sul prezzo e dunque questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. In più potrai decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Acquistalo in offerta su Amazon

Apple iPad Air da 13 pollici: potenza senza compromessi

È chiaro che siamo di fronte a un dispositivo di altissima qualità che garantisce zero compromessi. Apple iPad Air da 13 pollici monta il potentissimo chip M2 di Apple con CPU a 8 Core e GPU a 10 Core per offrire prestazioni eccellenti. Inoltre è dotato di un fantastico display Liquid Retina da 13 pollici con luminosità massima da 600 nit per garantire una visione straordinaria.

{title}

Forse l’unico piccolo sacrificio è la memoria interna che in questa versione da 12b8 GB ma che se non hai troppe pretese, soprattutto in relazione al prezzo, non è poi così male. Puoi avvalerti della tecnologia Bluetooth 5.3 per connessioni rapide e senza latenza con i tuoi dispositivi come cuffie wireless. Ha la WiFi 6E per internet veloce e una fotocamera posteriore e frontale da 12 MP per foto e video eccellenti. Inoltre supporta la Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard.

Acquistalo in offerta su Amazon

Affrettati perché una promozione del genere scadrà sicuramente da un momento all’altro e sarebbe davvero un peccato perderla. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Apple iPad Air da 13 pollici a soli 779 euro, invece che 869 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Pixel Watch 3 da 45 mm a meno della metà su Amazon (best buy)

Google Pixel Watch 3 da 45 mm a meno della metà su Amazon (best buy)
Lo smartwatch definitivo per chi corre: Apple Watch SE 3 Cellular a 329€, ma le scorte tremano

Lo smartwatch definitivo per chi corre: Apple Watch SE 3 Cellular a 329€, ma le scorte tremano
iPhone 16 con il potente chip A18 a un super prezzo su Amazon

iPhone 16 con il potente chip A18 a un super prezzo su Amazon
Honor Magic 7 Pro 5G: foto da paparazzo, impermeabile e batteria infinita

Honor Magic 7 Pro 5G: foto da paparazzo, impermeabile e batteria infinita
Google Pixel Watch 3 da 45 mm a meno della metà su Amazon (best buy)

Google Pixel Watch 3 da 45 mm a meno della metà su Amazon (best buy)
Lo smartwatch definitivo per chi corre: Apple Watch SE 3 Cellular a 329€, ma le scorte tremano

Lo smartwatch definitivo per chi corre: Apple Watch SE 3 Cellular a 329€, ma le scorte tremano
iPhone 16 con il potente chip A18 a un super prezzo su Amazon

iPhone 16 con il potente chip A18 a un super prezzo su Amazon
Honor Magic 7 Pro 5G: foto da paparazzo, impermeabile e batteria infinita

Honor Magic 7 Pro 5G: foto da paparazzo, impermeabile e batteria infinita
Michea Elia
Pubblicato il
16 feb 2026
Link copiato negli appunti