Apple iPad Air da 13 pollici con chip M3: una potenza al giusto prezzo

Se vuoi se vuoi un iPad equilibrato senza dover sborsare un capitale approfitta di questa promozione interessantissima che trovi solo su Amazon e fai il colpaccio. Oggi puoi mettere nel tuo carrello Apple iPad Air da 13 pollici a soli 779 euro, invece che 869 euro.

C’è dunque lo sconto del 10% che ti fa risparmiare 90 euro sul totale, che per un dispositivo di questo tipo non è per niente male. I prodotti Apple non scendono quasi mai di molto sul prezzo e dunque questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. In più potrai decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Apple iPad Air da 13 pollici: potenza senza compromessi

È chiaro che siamo di fronte a un dispositivo di altissima qualità che garantisce zero compromessi. Apple iPad Air da 13 pollici monta il potentissimo chip M2 di Apple con CPU a 8 Core e GPU a 10 Core per offrire prestazioni eccellenti. Inoltre è dotato di un fantastico display Liquid Retina da 13 pollici con luminosità massima da 600 nit per garantire una visione straordinaria.

Forse l’unico piccolo sacrificio è la memoria interna che in questa versione da 12b8 GB ma che se non hai troppe pretese, soprattutto in relazione al prezzo, non è poi così male. Puoi avvalerti della tecnologia Bluetooth 5.3 per connessioni rapide e senza latenza con i tuoi dispositivi come cuffie wireless. Ha la WiFi 6E per internet veloce e una fotocamera posteriore e frontale da 12 MP per foto e video eccellenti. Inoltre supporta la Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard.

Affrettati perché una promozione del genere scadrà sicuramente da un momento all’altro e sarebbe davvero un peccato perderla. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Apple iPad Air da 13 pollici a soli 779 euro, invece che 869 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.