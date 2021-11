Apple iPad Air 2020: sconto irresistibile su Amazon

Rendere i tuoi sogni realtà è possibile soprattutto se approfitti delle promozioni in corso su Amazon. Infatti oggi puoi portarti a casa un fantastico Apple iPad Air 2020 a soli 610,70€ mediante un ribasso di circa sessanta euro.

Ovvio, non è uno sconto esorbitante ma ti offre il giusto slancio per lanciarti e rendere tuo questo dispositivo che ormai osservi da troppo tempo.

Con le spedizioni gratuite in tutta Italia lo ricevi senza alcun costo aggiuntivo. Se sei abbonato Prime i tempi si riducono a massimo 48 ore e, per mettere la ciliegina sulla torta, è persino attivo il pagamento con finanziamento a Tasso Zero. Cosa stai aspettando?

Apple iPad Air 2020: tutto quello che devi sapere

Se lo punti da diversi mesi saprai a memoria le sue caratteristiche, tuttavia mi sembra giusto rammentarti quanto sia speciale. Anzitutto ti devo dire che è disponibile in colorazione Verde, appartiene alla 4a generazione e ti mette a tua disposizione ben 64 GB di memoria.

Per farti godere fino all'ultimo respiro puoi affidarti al display Liquid Retina da 10,9 pollici che con le sue tecnologie innovative non trascura alcun dettaglio e rende la fruizione dei contenuti magistrale. In più se scegli di acquistare anche i giusti accessori questo iPad diventa sia una tela su cui disegnare che un simil laptop vero e proprio.

Non devi avere timore in merito alle prestazioni dal momento che ha integrato un chip A14 Bionic che lo fa scattare in ogni azione da te intrapresa.

Per completare l'esperienza, infine, non mancano il Touch ID, le fotocamere frontali e posteriori ed Apple Pay.

Approfitta al volo di questa promozione su Amazon e rendi tuo Apple iPad Air 2020 a soli 610,70€. Per acquistarlo con finanziamento a Tasso Zero devi semplicemente optare per Cofidis come modalità di pagamento.