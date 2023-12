Apple iPad Air 2022: PREZZO BOMBA su Amazon

Finalmente su Amazon anche il formidabile Apple iPad Air 2022 è ora in offerta speciale. Acquistalo a soli 699 euro, invece di 789 euro. Un super prezzo per questo tablet iPadOS eccellente sotto ogni aspetto. Essendo di 5a Generazione hai a tua disposizione il potentissimo chip Apple M1 che porta le prestazioni di questo dispositivo a livelli eccezionali. Tanta batteria in una scocca leggera, sottilissima e dal design moderno. Per i clienti Prime la consegna è gratuita.

Apple iPad Air 2022: portabilità potente a tua disposizione

Porta sempre con te il fantastico Apple iPad Air 2022! Leggerissimo, è perfetto per intrattenimento e produttività ovunque tu sia. Oggi lo acquisti su Amazon da 139,80 euro senza interessi. Il display Liquid Retina da 10,9 pollici è incredibilmente colorato e immersivo. Ogni cosa che vedi è ricca di dettagli e con una luminosità perfetta grazie alla modalità True Tone che si regola in base all’ambiente circostante.

Acquistalo subito 699 euro, invece di 789 euro. Questa offerta speciale è disponibile per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.