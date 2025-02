Apple iPad Air M2: oggi è il giorno dell'acquisto in 5 rate, occasione

Apple iPad Air M2 è un dispositivo completo con cui puoi giostrarti sotto vari punti di vista. Utilizzo quotidiano e prestazioni professionali per farlo diventare il tuo braccio destro. Lavoro, studio e disegno sono all’ordine del giorno con i giusti accessori. Inoltre, vista la potenza che offre, abbinandolo a una tastiera Bluetooth diventa un convertibile a tutti gli effetti. Puoi acquistarlo a soli 649€ su Amazon con uno sconto del 10% che fa scendere il prezzo al punto giusto. È disponibile in 4 colorazioni differenti e puoi pagare attraverso le 5 rate senza interessi. Cosa aspetti?

Un dispositivo senza pecche: Apple iPad Air M2

Dal punto di vista estetico, come tutti i dispositivi di Casa Cupertino, anche Apple iPad Air M2 ha un design curato nei minimi particolari. Spessore al minimo con struttura in metallo e un feeling premium che in mano regala una comodità eccellente. Portarlo sempre con te è un fattore importante e attraverso le dimensioni e la robustezza dei materiali ti viene fornito un dispositivo di cui non fare mai a meno.

Il modello in questione monta un display Liquid Retina da 11 pollici con risoluzione avanzata. Non solo i colori sono luminosi ed hai una gamma cromatica al completo ma con la qualità garantita non viene ignorato neanche il più piccolo dei dettagli. Tra app, software per editing e disegno e tutto il resto, rimani sempre a bocca aperta.

Il chip M2 fa da padrone nei processi garantendo un dispositivo scattante. Viene abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria in questo caso con una batteria che assicura fino a 10 ore di utilizzo. Anche fuori casa, quindi, non devi preoccuparti di portare con te il caricatore o trovare una presa disponibile.

Touch ID, fotocamera frontale e posteriore da 12MP e supporto al WiFi 6. Non ti resta che usarlo nella sua purezza o scegliere di abbinare penne e tastiere per avere un prodotto senza limiti a tua completa disposizione.

A soli 649€ su Amazon, Apple iPad Air M2 è quello giusto da acquistare. Lo sconto del 10% fa scendere il prezzo e puoi pagare con rate senza interessi.

