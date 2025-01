Apple: iPad Air M4 in arrivo in primavera

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple potrebbe decidere di aggiornare i suoi modelli di iPad Air questa primavera con un chip M4, saltando del tutto la generazione M3. Ha suggerire questo scenario è stato il solitamente affidabile Mark Gurman di Bloomberg, con la sua più recente newsletter “Power On”, in cui ha avuto modo di discutere di tutti i prodotti dell’azienda in arrivo nei mesi a venire.

Apple: iPad Air direttamente con chip M4

Apple ha rilasciato l’iPad Air con chip M2 nelle varianti da 11 pollici e 13 pollici a maggio dello scorso anno e l’ipotesi iniziale era che l’azienda avrebbe aggiornato il dispositivo quest’anno con l’implementazione del chip M3.

Scrivendo nella sua newsletter durante il fine settimana, Gurman ha però riferito che non sarebbe sorpreso se Apple optasse invece direttamente per il chip M4.

“I nuovi iPad Air – nomi in codice J607, J608, J637 e J638 – saranno più legati agli aggiornamenti delle specifiche che alle modifiche al design. La versione attuale, introdotta l’anno scorso, ha il chip M2. Non sarei terribilmente sorpreso se i modelli 2025 arrivassero all’M4, abbinandosi all’iPad Pro. Ciò significherebbe che il Pro ha meno vantaggio sull’Air, ma non dovrebbe essere troppo scioccante. La maggior parte dei Mac si basa sulla stessa famiglia di chip e gli iPad potrebbero fare lo stesso.” scrive Mark Gurman.

Processore a parte, non sono previste modifiche al design per l’iPad Air di nuova generazione, ma non è escluso che possa portare in dote il prossimo modem 5G proprietario della “mela morsicata”, che sarà introdotto anche su iPhone SE, su iPad entry level e su iPhone 17 Air.