Apple iPad con Chip A16 a questo prezzo è da acquistare senza dubbi

Ci sono diversi modelli in commercio, quale scegliere diventa un dubbio colossale. Se stai pensando di ottimizzare la tua giornata con un dispositivo più grande di un iPhone e, allo stesso tempo, più pratico di un MacBook allora scegli un iPad. Le tue esigenze sono quelle di un utilizzo quotidiano? Il modello Apple iPad con Chip A16 è perfetto per te. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 15% e lo acquisti a soli 349 euro anziché 409 euro.

Apple iPad con Chip A16 è un prodotto eccezionale. Non ha un chip M a sua disposizione ma non per questo non devi valutarlo. Se sei interessato all’acquisto di un tablet da affiancare allo smartphone così da avere una visione più ampia e poterlo usare sia per studio che svago, il modello in questione ha tutto al posto giusto. È disponibile in colorazione Argento e nel taglio di memoria da 128GB per offrirti tanto spazio e autonomia. Proprio a proposito di quest’ultima, ti faccio sapere che la batteria ti lascia a bocca aperta con un giorno intero di autonomia dalla tua parte.

Ma veniamo al dunque, il device è dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici che offre tanto spazio sia nella visione che nell’utilizzo in sé e per sé. Nello specifico, hai a disposizione una qualità elevata abbinate alle varie tecnologie proposte da Casa Cupertino, le quali rendono le applicazioni ma anche i contenuti multimediali un vero spettacolo. Naturalmente non sprecare l’occasione e scarica anche i tuoi titoli gaming preferiti così nel tempo libero ti concedi del meritato relax. Due fotocamere pronte all’uso (posteriore e anteriore) con 12MP a completa disposizione per divertirti e intrattenerti in call e videochiamate. La tua sicurezza? Ai livelli massimo con il Touch ID.

A soli 349 euro su Amazon con uno sconto del 15%, il Apple iPad con Chip A16 è tuo con un clic.