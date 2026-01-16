Apple iPad Pro 11" con chip M4 ti conquista con 70€ di sconto Amazon

Apple iPad Pro 11″ con chip M4 è un dispositivo multifunzionale: la sua potenza lo rende adatto a studio, lavoro e svago. Grazie agli eventuali accessori che gli abbini, diventa un quaderno su cui disegnare e scrivere, oppure un vero convertibile con la sua tastiera. Il modello top di punta nella configurazione WiFi 6E + reti cellulari 5G è in sconto su Amazon: il ribasso sembra piccolo ma ti permette di risparmiare una settantina di euro,compralo subito a soli 1179€.

Molto più che un tablet, iPad Pro supera i confini

Impossibile definirlo un semplice tablet. iPad Pro ne ha la forma, ma la potenza che accumula al suo interno ti permette di lavorare in modo professionale. Editing, grafica, coding: grazie al suo sistema perfezionato, il dispositivo è una macchina di ultima tecnologia. Il Chip M4 è lo stesso che trovi sui portatili firmati da Apple e ti dimostra quanto questo device sia performante.

Viene scelto dai professionisti e rende ogni gesto semplice, soprattutto quando hai gli accessori (originali o compatibili) a pronta disposizione. Con 256 GB di memoria al suo interno e un display OLED Ultra Retina XDR da 11 pollici, la qualità è di casa. Colori ricchi nelle sfumature, risoluzione dall’elevata potenzialità e un sistema che rende il multitasking e l’utilizzo più semplici che mai. Attraverso l’arrivo della nuova versione di iPadOS e l’integrazione di Apple Intelligence, ogni desiderio diventa realtà. Ma sono solo queste le sue caratteristiche? Assolutamente no, i punti forti dell’Apple iPad Pro sono:

una batteria con un giorno interno di autonomia;

design sottile e corpo interamente in metallo con attacco magnetico per Apple Pencil;

con attacco magnetico per Apple Pencil; Fotocamere posteriori Pro;

registrazione di video in ProRes 4K;

Scanner integrato e funzione di realtà aumentata;

Fotocamera frontale Center Stage da 12 MP;

schermo con rivestimento antiriflesso.

La promozione disponibile su Amazon

Per acquistarlo a prezzo più che ottimo, l’offerta su Amazon è da prendere al volo. Apple iPad Pro da 11″ con chip M4 gode di un piccolo sconto del 6% che te lo fa mettere in carrello a soli 1179€: non perdere tempo.