Apple iPad Pro 11" con chip M4 ti conquista con 70€ di sconto Amazon

Apple iPad Pro da 11" con chip M4 è una forza della natura: WiFi + Cellular a prezzo scontato su Amazon.
Apple iPad Pro 11″ con chip M4 è un dispositivo multifunzionale: la sua potenza lo rende adatto a studio, lavoro e svago. Grazie agli eventuali accessori che gli abbini, diventa un quaderno su cui disegnare e scrivere, oppure un vero convertibile con la sua tastiera. Il modello top di punta nella configurazione WiFi 6E + reti cellulari 5G è in sconto su Amazon: il ribasso sembra piccolo ma ti permette di risparmiare una settantina di euro,compralo subito a soli 1179€. 

Molto più che un tablet, iPad Pro supera i confini

Impossibile definirlo un semplice tablet. iPad Pro ne ha la forma, ma la potenza che accumula al suo interno ti permette di lavorare in modo professionale. Editing, grafica, coding: grazie al suo sistema perfezionato, il dispositivo è una macchina di ultima tecnologia. Il Chip M4 è lo stesso che trovi sui portatili firmati da Apple e ti dimostra quanto questo device sia performante.

Apple iPad Pro 11'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, un giorno intero di batteria – Argento

Apple iPad Pro 11”: Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, un giorno intero di batteria – Argento

1.179,001.249,00€-6%
Viene scelto dai professionisti e rende ogni gesto semplice, soprattutto quando hai gli accessori (originali o compatibili) a pronta disposizione. Con 256 GB di memoria al suo interno e un display OLED Ultra Retina XDR da 11 pollici, la qualità è di casa. Colori ricchi nelle sfumature, risoluzione dall’elevata potenzialità e un sistema che rende il multitasking e l’utilizzo più semplici che mai. Attraverso l’arrivo della nuova versione di iPadOS e l’integrazione di Apple Intelligence, ogni desiderio diventa realtà. Ma sono solo queste le sue caratteristiche? Assolutamente no, i punti forti dell’Apple iPad Pro sono:

  • una batteria con un giorno interno di autonomia;
  • design sottile e corpo interamente in metallo con attacco magnetico per Apple Pencil;
  • Fotocamere posteriori Pro;
  • registrazione di video in ProRes 4K;
  • Scanner integrato e funzione di realtà aumentata;
  • Fotocamera frontale Center Stage da 12 MP;
  • schermo con rivestimento antiriflesso.

La promozione disponibile su Amazon

Per acquistarlo a prezzo più che ottimo, l’offerta su Amazon è da prendere al volo. Apple iPad Pro da 11″ con chip M4 gode di un piccolo sconto del 6% che te lo fa mettere in carrello a soli 1179€: non perdere tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 gen 2026

