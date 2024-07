Apple iPad Pro da 11": sconto IMPERDIBILE del 19% su Amazon

L’Apple iPad Pro da 11″ di ultima generazione rappresenta l’apice della tecnologia e del design in un dispositivo che ridefinisce le aspettative per i tablet. Ora, con uno sconto imperdibile del 19% su Amazon, questo gioiello di innovazione è più accessibile che mai, al prezzo speciale di soli 1.399,00 euro, anziché 1.719,00 euro.

Apple iPad Pro da 11″: impossibile resistergli con questo prezzo

Il primo elemento che cattura l’attenzione è il display Ultra Retina XDR da 11 pollici. Questo schermo non solo offre luminosità e contrasto straordinari, ma anche una fedeltà cromatica impeccabile grazie alla tecnologia ProMotion, alla gamma cromatica P3 e a True Tone. Per chi sceglie i modelli con 1TB o 2TB di memoria, è disponibile anche il vetro con nanotexture, che migliora ulteriormente l’esperienza visiva.

Sotto la scocca sottile e leggera, l’iPad Pro nasconde il potentissimo chip M4. Con una CPU fino a 10 core e una GPU altrettanto potente, le prestazioni sono senza paragoni, rendendo il multitasking e le operazioni grafiche fluide e veloci. Inoltre, l’autonomia di un’intera giornata assicura che il tuo iPad sia sempre pronto quando lo sei tu, senza interruzioni.

Il sistema operativo iPadOS porta l’esperienza d’uso a un nuovo livello. La capacità di usare più app simultaneamente, scrivere a mano con Apple Pencil e modificare foto con facilità trasforma il tuo iPad in un dispositivo versatile e potente. Funzioni come Stage Manager migliorano ulteriormente il multitasking, permettendoti di lavorare con più app in finestre ridimensionabili, persino su uno schermo esterno.

Le fotocamere del nuovo iPad Pro sono all’avanguardia, con una fotocamera frontale da 12MP e una posteriore anch’essa da 12MP, entrambe in grado di catturare immagini e video di qualità eccezionale. I quattro microfoni di qualità professionale e il sistema audio a quattro altoparlanti offrono un suono cristallino e potente, mentre lo scanner LiDAR apre le porte a esperienze di realtà aumentata senza precedenti.

In termini di connettività, l’iPad Pro non ha rivali. Con Wi-Fi 6E e la possibilità di connettersi alle reti 5G, sarai sempre connesso, ovunque ti trovi. Il connettore USB C compatibile con Thunderbolt / USB 4 amplia ulteriormente le possibilità di collegamento con monitor esterni, dischi rigidi e molto altro.

Approfitta subito di questa straordinaria offerta su Amazon e acquista l’Apple iPad Pro da 11″ al prezzo speciale di soli 1.399,00 euro, prima che sia troppo tardi.